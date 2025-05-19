內地公布4月「三頭馬車」數據　社會消費零售增5.1%　遜預期

內地公布4月份社會消費品零售等，被稱為「三頭馬車」經濟數據。其中社會消費品零售額按年增加5.1%，遜預期。不過規模以上工業增加值卻超出預期，按年增加6.1%。



商品零售額增5.1%

中國4月社會消費品零售總額37,174億元（人民幣‧下同），按年5.1%，預期5.5%，前值5.9%。1至4月社會消費品零售總額161,845億元，增長4.7%。

按消費類型分，4月份，商品零售額33,007億元，按年增長5.1%；餐飲收入4,167億元，增長5.2%。1至4月份，商品零售額143,651億元，增長4.7%；餐飲收入18,194億元，增長4.8%。

工業增加升6.1%

規模以上工業增加值方面，4月規模以上工業增加值按年6.1%，預期5.5%，前值7.7%；按月增長0.22%。1至4月規模以上工業增加值同比增長6.4%。

分行業看，4月份，41個大類行業中有36個行業增加值保持按年增長。其中，煤炭開採和洗選業增長6.3%，石油和天然氣開採業增長4.3%，農副食品加工業增長7.3%，酒、飲料和精製茶製造業增長5.5%，紡織業增長2.9%，化學原料和化學製品製造業增長8.0%，非金屬礦物製品業增長0.4%，黑色金屬冶煉和壓延加工業增長5.8%，有色金屬冶煉和壓延加工業增長7.5%，通用設備製造業增長7.8%，專用設備製造業增長3.7%，汽車製造業增長9.2%，鐵路、船舶、航空航太和其他運輸設備製造業增長17.6%，電氣機械和器材製造業增長13.4%，電腦、通信和其他電子設備製造業增長10.8%，電力、熱力生產和供應業增長1.2%。

中國經濟・中國工廠・中國廠房・中國經濟增長・中國製造・中國製造業：2024年5月16日，中國安徽省合肥市協鑫集成科技股份有限公司一家工廠內，一名員工在太陽能電池板生產線上工作。（China Daily via REUTERS）

今年首4個月固定資產投資增4%

統計局又指出，今年首4個月固定資產投資 (不含農戶)147,024億元，按年增長4%（按可比口徑計算，預期為增長4.2%）。其中，民間固定資產投資按年增長0.2%。從按月看，4月份固定資產投資(不含農戶)增長0.10%。

分產業看，第一產業投資2,971億元，按年增長13.2%；第二產業投資51,778億元，增長11.7%；第三產業投資92,275億元，下降0.2%。第二產業中，工業投資按年增長11.7%。其中，採礦業投資增長6.3%，製造業投資增長8.8%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業投資增長25.5%。第三產業中，基礎設施投資(不含電力、熱力、燃氣及水生產和供應業)按年增長5.8%。其中，水利管理業投資增長30.7%，水上運輸業投資增長26.9%，航空運輸業投資增長13.9%。

此外4月城鎮調查失業率5.1%，預期5.2%，前值5.2%。