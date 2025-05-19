港交所︰許亮華接替劉碧茵出任財務總監　6月9日生效

港交所（0388）宣布委任許亮華為財務總監，6月9日起生效。



港交所指出許亮華將於6月9日加入集團，接替劉碧茵出任集團財務總監，而劉碧茵將繼續擔任香港交易所首席營運總監職務。

作為集團財務總監，許亮華將負責集團的財務、庫務和投資者關係職能，並直接向集團行政總裁陳翊庭匯報。他也會成為香港交易所管理委員會的一員。

香港交易所集團行政總裁陳翊庭表示：「歡迎許亮華加入香港交易所。許亮華在多個金融領域擁有豐富的工作經驗和專業知識，將為集團及團隊帶來重要貢獻。香港交易所正積極實施多項長期戰略規劃，以提升市場的韌性、活力和流動性。我相信許亮華的加入將進一步增強香港交易所的財務實力，並為集團實現其戰略目標提供重要支持。」

曾擔任港鐵財務總監

在加入香港交易所之前，許亮華曾在會德豐地產（香港）擔任董事及集團財務總監。他在2016年至2023年期間擔任港鐵（0066）財務總監及執行總監會成員，並在2004年至2011年間在港鐵任職企業財務總經理。許亮華早年加入摩根士丹利亞洲開展其事業，及後加入滙豐投資銀行亞洲，並後來擔任其企業融資執行聯席主管兼營運總裁。