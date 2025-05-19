惠譽指中美關稅戰未結束　持續不確定壓抑企業投資

中美兩國上周一（12日）宣布，大幅降低徵收對方入口產品關稅。評級機構惠譽（Fitch Ratings）指出，雙方發布的《中美日內瓦經貿會談聯合聲明》意味雙方貿易戰顯著降級。不過卻警告，在缺乏持久協議的情況下，最終關稅稅率的不確定性及已實施關稅的影響，仍是宏觀經濟預測中的重要考量因素。



根據該聯合聲明，美國同意將4月初對中國商品加徵的34%對等關稅暫緩實施90天，並將其大幅降至10%，同時取消了先前宣布將稅率升級至125%的決定。調整後，美國對華總體關稅率預計降至30%，中國對美關稅率則降至10%，雙方亦同意建立持續協商機制。

惠譽指出貿易戰並未宣告結束，即使關稅有所調降，美國對中國的整體有效關稅率仍約達31.8%，在美國的所有貿易夥伴中仍處於最高水平。該行指出，特朗普政府似乎仍傾向利用關稅推動去促進本土製造業，以及減少貿易逆差的進口替代議程，可能對貿易流動和供應鏈構成進一步干擾。

中美關係：圖為2011年1月17日，北京一間國際酒店前方懸掛着中、美兩國國旗。（Reuters）

貿戰續降溫全球經濟增長存上行潛力

經濟展望方面，惠譽曾因4月份關稅升級的衝擊，將2025年全球GDP增長預期下調至1.9%。該行表示，若當前的貿易戰降級趨勢得以維持，其將在6月發布的《全球經濟展望》報告中重新評估相關預測，屆時全球經濟增長預測將有上行潛力。

可是惠譽亦指出，雖然貿易緊張局勢的緩和，有助減輕對全球經濟的直接衝擊，但是持續的關稅不確定性仍可能抑制企業投資。