摩通CEO戴蒙警告不要自滿　人們感覺良好因未看到關稅的影響

美「對等關稅」引發的市場波動暫時平息，惟摩根大通CEO戴蒙（Jamie Dimon）警告不要自滿，明言風險不斷上升。據《彭博》報道，戴蒙表示，通膨走高和滯脹的可能性比人們想象的要大，警告稱美國的資產價格仍然很高，並表示信用利差沒有反映出潛在低迷的影響。

戴蒙明言，人們感覺良好是因為還沒看到關稅的影響。 (REUTERS)

「如今的信貸風險很高，」他在摩根大通周一舉行的投資者日活動上表示。「那些沒經歷過嚴重低迷的人，沒有意識到信貸市場可能會發生什麼。」

特朗普政府快速變化的關稅政策導致市場因對經濟衰退和美國資產安全的擔憂而急劇下跌，但隨著特朗普宣稱關稅談判取得進展，市場已經反彈。

「人們感覺良好是因為還沒看到關稅的影響，」戴蒙表示。「市場下跌10%，又回升10%；我認為這顯示出極度的自滿。」

戴蒙表示，即使全球關稅水平下降，但稅率依然「相當高」。（視覺中國）

關稅水平依然「相當高」

美國與日本、韓國、印度以及歐盟等多個經濟體的關稅談判仍在進行中。特朗普近期與英國達成貿易框架協議，並與中國達成暫時互降關稅的協議，以爭取更多談判時間。

戴蒙表示，即使關稅水平下降，這些稅率依然「相當高」。他補充道，各國將如何回應尚不明確，而美國提升製造業也需要時間。戴蒙還指出，企業盈利預期可能下調。

「我認為我們無法預測結果，我認為通膨走高和滯脹的可能性比其他人認為的要高一些。」他表示，補充說地緣政治風險也「非常、非常、非常」