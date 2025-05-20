HKTVmall王維基稱港零售業「危危乎」 投資非零售新業務求破局

本港零售市道不景氣，HKTVmall母公司香港科技探索（1137）副主席王維基今日（20日）在股東大會上表示，長遠而言，香港從事零售行業「危危乎」，因此會大量投資非零售新業務求破局。另外，目前無賣盤、私有化及回購等計劃。



王維基認為，香港零售行業有很多壓力，對比內地同行「好蝕底」。撇除港人北上因素，根本原因是由於高地價、人工貴，競爭力不如內地零售平台，「內地倉平過香港好多，營業額好大，零售價可以壓低，香港成本高企」。

他直言：「香港做生意所有嘢都唔易做，抱著希望盡力做，就好似每一位考生都對住好難嘅問題，但好難都要做」。

對於市場憂慮公司可能賣盤等，王維基重申，公司沒有商討過相關事宜，不會進行賣盤、私有化、引入新投資者等舉措。另外，他表示，早前派發的特別息是對股東近年及未來繼續支持的回饋，是一次性的，未來會保持派息政策，即有賺錢，才會派發股息。

王維基重申，公司不會進行賣盤、私有化、引入新投資者等舉措。（黃寶瑩攝）

引入內地商戶最大困難是做「身體檢查」

被問及HKTVmall引入內地商戶，是否變淘寶，王維基表示，香港與內地融合越來越緊密 平台也要提過物美價廉的產品，「就算變淘寶都冇所謂，可以做到咁大」。

他補充，對於引入的內地商戶數量沒有具體目標，「唔難揾，佢哋（內地商戶）都對內地平台有很多不滿，最大困難係要身體檢查，即嚴選產品」。

王維基表示，公司在香港的零售業務已可自給自足，不需要再投資於市場推廣。（黃寶瑩攝）

投資非零售業務破局

至於公司未來方向，王維基表示，門市不會有大變動，保持逾70間，形容香港零售業務已可自給自足，不需要再投資於市場推廣，雖然今年首4個月GMV按年下降，但仍優於同行。

他補充，由於市道艱難，因此會大量投資非零售新業務，包括「街市日日送」、無人商店及生命科學項目。不過，預計新項目在未來兩、三年未可有重大財務貢獻，但仍會繼續投資。

他又指，英國無人商店仍在技術性修正階段，仍要投資很多資源及時間開發，但採用的是新方法，倘若成功，將會是全球革新性改變。