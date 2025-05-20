港元1個月拆息跌穿1厘　創近3年新低　H按供款息僅2.26厘

港元拆息普遍下跌，其中作為拆息按揭參考的1個月拆息，連跌第3日，今日（20日）報0.96036厘，跌23.01點子，跌穿1厘之餘兼且為2022年7月21日以來最低。



目前拆息按揭實際供款利率為1個拆息加1.3厘，若今日拆息計算，即供款利率約為2.26厘。中原按揭董事總經理王美鳳指出，若以平均按揭額500萬元計，與月初時採用巿場封頂息3.5厘計算，按息減幅已達1.24厘，每月供款減少約3,341元，減幅達14.9%。

王美鳳表示，5月初市場資金短時間湧入令港元供應急增，拆息因而下挫，5月份拆息尤其短期拆息的上落波幅甚大，1個月拆息由月初之3.98厘急跌至今天跌穿1厘至0.96厘，跌幅達3厘；但要留意，今天一個月拆息續跌至0.96厘，令港美息差驟然拉闊至逾3厘的情況實屬罕見。過往即使銀行體系結餘高於現時水平，令港美息差拉闊，港息低於美息差幅甚少超過2厘以上。

王美鳳指出，拆息波動性大，每天亦有機會出現變化，供樓人士應以自己供樓結算日之拆息利率準確計算實際按息。（資料圖片）

王美鳳料供款息將於處區間上落

她指出今次資金湧港與金融海嘯後因環球QE造成游資過多的情況不同，市場停泊之資金稍後或用作不同活動如金融股票投資需求、企業派息等，當銀行體系結餘大幅供過於求的狀況回復正常化，拆息或逐步回升。拆息將會因應港元需求變化而調整，1個月拆息上落波幅仍甚大，本港H按實際息率將主要在2厘多至3厘多區間上落。

王美鳳又指出近日拆息上落幅度相當大，按揭用家需留意，H按計劃一般用1個月拆息作為基準，於每月供樓結算日以當天拆息計算當月實際按息，並與封頂息率比較，取低者作為當月供樓利息；拆息波動性大，每天亦有機會出現變化，供樓人士應以自己供樓結算日之拆息利率準確計算實際按息。

曹德明預料H按將會主導市場，H按選用比例亦將會再次回升。（資料圖片）

曹德明預期選用H按個案將回升

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明認為，未來拆息走勢將視乎市場對於港元的高需求是否持續，如銀行體系總結餘持續維持於千億元水平以上，拆息短期內仍會徘徊於1厘至2厘區間。

曹德明表示，現時拆息處於低水平，H按供樓人士的利息低於鎖息上限，比P按供樓更為優惠，其優勢已即時反映出來。即使未來息口有機會回升時，H按業主仍可繼續以封頂息率供樓，屬「進可攻、退可守」的按揭計劃，料H按將會主導市場，H按選用比例亦將會再次回升。根據3月份金管局住宅按揭統計調查，H按選用比例報90.4%，按月降3.2個百分點。

短期拆息全線下跌

短線拆息方面，隔夜拆息跌0.91點子至0.02667厘；1星期拆息跌13.91點子至0.27714厘；2星期拆息跌18.3點子至0.55452厘。

中長線拆息方面，3個月期拆息跌15.77點子至1.98726厘；6個月期拆息跌5.09點子至2.79119厘；12個月期拆息升0.89點子至3.26595厘。