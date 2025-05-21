關稅戰打擊投資者對美元資產信心　KKR指美債難再發揮減震器功能

美國總統特朗普在今年4月初宣布開徵「對等關稅」，個別貿易伙伴作出反制，一時間引發投資者對美元及美債等資產前景的恐慌，美匯指數更一度跌穿98，美國10年期債息更觸及5厘。交易員對美元資產持有悲觀態度，反映未來一年美元走勢悲觀程度的指標，更創歷來新高，有資產管理公司認為，美元被高估15%。



根據一項常用的投資者情緒指標，貨幣期權交易員目前對美元未來一年走勢的悲觀程度比以往任何時候都要高。一年期風險逆轉率（衡量在期權市場上買入或賣出某種貨幣的成本的指標）跌至-27個基點，看跌期權對看漲期權的利好，成為彭博美元指數的總體替代指標。根據彭博社2011年以來的數據，這一水平是有記錄以來的「最負」水平，甚至超過了五年前疫情引發的市場波動之初的短暫水平。

美國國債是最流通的債券之一，可準確反映環球投資者的風險偏好。（路透社）

近幾個月來，隨着特朗普斷斷續續的徵稅政策衝擊市場，市場對美元的看法有所惡化，使人們對美國政策制定的可預測性和經濟增長前景都產生了懷疑。嘉信理財首席固定收益策略師凱西·瓊斯表示：「結構性看跌美元的觀點仍然存在，因為貿易和中國問題的緩解只是暫時的。」

資產管理公司KKR指出，美債難再發揮「減震器」作用。（Reuters）

KKR稱美元被高估15%

另一方面，資產管理公司KKR全球宏觀和資產配置主管Henry McVey在一份研究報告中表示，財政赤字的擴大和通脹的頑固不化意味着，債券並不總是會在股市拋售時上漲，打破了這兩種資產之間的傳統關係。「在避險的交易日，政府債券已經不再發揮其在傳統投資組合中作為『減震器』的作用，」McVey在報告中寫道。

這家另類資產管理機構還認為，隨着美國特朗普尋求重塑全球貿易格局，美元存在「結構性」走弱的風險。McVey指出，美元目前被高估約15%，是1980年代以來的第三高水平。