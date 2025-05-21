摩笛吹奏　恒指最牛目標升至28000點　 籲選擇性持有內地AI企業

摩笛唱好港股，調高恒指6月目標價升至24500點，同時調高恒指最牛目標價至28000點。摩根士丹利解釋，將恒指基本情境目標價調高，主要因為企業盈利及估值上調、經濟前景改善、人民幣兌美元輕微升值、以及內地新一代人工智能、科技等領軍。



該行於最新報告內指出，將恒生指數、國企指數、滬深300指數及MSCI中國指數的基本情境目標上調，予相關指數在2026年6月最新預測分別為24500點、8900點、4000點及78點，較現水平有3%至5%潛在升幅。

在最牛及最熊情境下，恒指預期分別為28000點及18300點，國指最牛及最熊分別為10200點及6600點；滬深300指數則分別為4700點及3250點。

大摩又指出受到關稅、汽車行業、半導體和製藥領域潛在監管措施影響，認為亞洲及新興市場將受惠在內需和改革措施，尤其明年面對利率下降及美元疲軟。

料A股跑輸離岸市場

至於中國股市方面，大摩維持中國「與大市同步」評級。在短期內A股可能持續跑輸離岸市場，無論在基本或最牛情境下，建議相對A股，於今年下半年買入更多港股、美國預託股；選擇性持有內地人工智能及科技龍頭，以及中港焦點股。

另外，大摩維持「增持」印度、新加坡評級，上調巴西評級至「增持」，因美元下滑。