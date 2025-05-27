避險產品大洗牌|教您挑選多元貨幣儲蓄計劃 穩守突擊掌握匯率升勢

隨著中美貿易戰升溫，連帶各國築起新的貿易壁壘，全球地緣政治風險急升，環球股市連番動盪。當下資金避險意欲高漲，除了短期投資外，如希望為退休，甚至下一代作長遠投資及資產配置，又應該選擇甚麼財富管理工具？今次就為大家分析一種靈活性高的中長線儲蓄產品，方便在動盪經濟環境中見招拆招，順應時勢為財富增值。



避險產品不再避險？換一個角度選擇投資工具

環球政經局勢緊張，美滙、美債也罕有地齊聲下跌，避險資產突然成爲關注。加上關稅戰牽連甚廣，影響全球貨幣，人民幣走勢反覆，歐元區亦面臨經濟放緩壓力，漸漸暴露單一貨幣資產的風險，平日怎樣疏於管理資產的您，也有必要改變投資策略。擁有跨貨幣靈活調配的資產工具，自然能分散匯率及市場風險。

市面有不少聲稱多元貨幣的儲蓄計劃，但往往只有港元、美元及人民幣選擇，風險還是一樣集中。由AXA安盛推出的「摯匯儲蓄計劃」（「摯匯」）特別針對市場需求而設計，提供多達9種保單貨幣選擇，包括港元、美元、人民幣、英鎊、歐元、加元、澳元、新加坡元及澳門幣（適用於澳門簽發的保單），已基本覆蓋全球主要貨幣體系，具有真正高度靈活的貨幣管理功能。

多元保單貨幣選擇不止可配合經濟環境靈活調配，也可提早為人生目標做好步署。例如準備旅居或為子女策劃留學生活時，可預先將保單轉換一部分成當地貨幣再滾存，屆時便可直接從保單提取生活費或子女的學費，為您提供多一個資產調配選擇，有效減少實現目標時的匯率波動影響。

靈活財富傳承服務 無懼人生突發大事

不止掌握貨幣靈活性，「摯匯」的靈活分拆功能，讓客戶可分拆出新保單應對不同的理財目標，進一步提升資產管理的靈活度。實現人生目標之餘，「摯匯」特設無限次更換保單被保人的服務，保單更改後，保險保障期將會更改為最新被保人138歲，讓財富一代一代傳承。

同時，保單持有人亦可預先指定後備持有人。萬一現有保單持有人不幸身故，保單亦可順利被已指定的後備持有人接管並成為新的保單持有人，繼續管理及調配保單資產，為客戶準備多一個後備資產配置方案。此外，「摯匯」提供的人壽保障可選擇一筆過或分期等支付方式發放身故賠償，為摯愛的生活未雨綢繆。

在現有避險產品失去優勢情況下，如果不想坐等大市變局，任由資產貶值，AXA安盛「摯匯」提供的多元貨幣靈活轉換、雙重貨幣戶口設計，加上完整的財富累積與傳承功能，絕對是當下最具備彈性及環球化的儲蓄工具之一，幫客戶資產穩健增長，從容應對全球經濟新局勢。

註：以上提及之產品受條款及細則約束。有關產品的詳細條款、細則及不保事項，請參考有關產品說明書及保單合約。

（資料由客戶提供）