長建主席李澤鉅︰繼續審慎理財原則　對收購不會抱志在必得心態

長江基建(1038)舉行股東周年大會，主席李澤鉅回答股東提問。就股價及股息表現，他表示，自2024年年初至今天，長建的股東總回報約 28%，充分顯示集團穩健的業務受到投資者持續支持。各項回報指標均顯示長建的業務持續產生穩定回報，亦反映集團一直為股東創造持續價值。未來股價會受到很多因素影響，但集團對業務前景感到審慎樂觀。

對於未來股息的展望，李澤鉅稱，長建股息自1996年上市以來每年持續增長。集團投資組合中大部分為受規管項目，業務盈利及現金流均非常有韌性。

倫敦第二上市 增加融資渠道

另外，長建於2024年8月19日於倫敦證券交易所正式第二上市。李澤鉅表示，此舉為集團提供一個與海外投資者進行溝通及互動的橋樑，有助提升集團作為全球最大型環球基建集團之一的地位。倫敦第二上市亦有望為集團未來進行重大收購增加融資渠道。

長建主席李澤鉅稱，繼續審慎理財原則，對收購不會抱志在必得心態。﹙長建提供影片截圖﹚

收購不會抱志在必得心態

他又強調，集團繼續審慎理財原則，對於收購不會抱有志在必得的心態。團隊持續在世界各地尋求優質收購，但世界秩序和市場仍然動盪，收購與否取決於多種因素。

李澤鉅表示，集團旗下有9間受規管業務將於2025或2026年進行規管重設，團隊正努力提交有關重設之建議。這一、兩年已完成的規管重設結果顯示，由於過去數年的高通脹環境、利率改變及業務資本開支所需上升，新規管期(Regulatory periods)的准許利潤及回報率均獲得提升。