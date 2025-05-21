黃仁勳籲美放鬆向中國出口AI技術限制　否則商機流向新興競爭對手

中美角力，芯片業大受影響。輝達﹙Nvidia﹚公司執行長黃仁勳呼籲美國放鬆向中國出口人工智能AI技術的限制，否則將面臨損失數十億美元收入的風險，這些商機將流向華為技術有限公司等新興競爭對手。



據《彭博》報道，黃仁勳在台北國際電腦展上對記者表示，到2026年，僅中國就將帶來500億美元的市場機遇。他說，如果像輝達這樣的美國科技供應商無法進入中國市場，那麼當地客戶就會把這些錢花在其他地方。

報道指出，黃仁勳的觀點與白宮AI顧問大衛·薩克斯的觀點一致，後者一直推動確保世界各國基於美國的「技術棧」——即基於美國技術訣竅的全套硬體和服務——構建其AI工具和應用。特朗普政府正在撤銷輝達晶片向世界大部分地區出口的限制，儘管官員們正在起草替代框架。

美國官員還重申華盛頓反對使用中國科技行業領軍企業華為的晶片，中國將此斥為「濫用出口管制」。

這張於2025年1月29日拍攝的插圖中，可以看到英偉達（Nvidia）標誌以及美國和中國國旗。（Reuters）

美應最大限度地加快AI傳播速度

「美國應該最大限度地加快AI的傳播速度。因為如果我們不這樣做，競爭就會到來。」黃仁勳說，「中國擁有全球50%的AI開發者，重要的是，當他們在一個架構上進行開發時，他們要使用輝達，或者至少是美國的技術。」

另外，黃仁勳亦表示，在台灣為期一周的科技博覽會幕後，他和軟銀集團執行長孫正義數次見面，討論了5,000億美元的「星門」（Stargate）計畫。這個由軟銀及OpenAI等合作夥伴牽頭的數據中心建設計畫，將嚴重依賴輝達的設備。

禁止H20並不奏效

此前輝達曾警告，估計第一財季與H20產品線相關的「庫存、採購承諾和相關儲備」費用約為55億美元。H20晶片是輝達為滿足特朗普政府的對華出口限制，而定制的性能較低的一款產品。

黃仁勳周三在台北表示，輝達無法進一步降低這些晶片的性能以使其符合政府管制要求，因此正在處理庫存。他再次警告稱，如果輝達無法在中國銷售，華為和其他公司將填補這一缺口。

他說，在中國電力成本相當低廉，而且土地資源充足，因此禁止H20並不奏效。「他們只會從初創公司、華為和其他公司購買更多晶片。所以我真的希望美國政府認識到，禁令是無效的，請給我們一個回去並贏得市場的機會。」