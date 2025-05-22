長和股東會｜李澤鉅︰不敢預測全球經濟發展　總公司概念屬上世紀

關稅戰成為全球企業共同面對的議題。在今日（22日）長和（0001）股東會上，主席李澤鉅指出面對不同國家的關稅政策變化，將在國際市場上造成很多波動和不確定性，加上地緣政治緊張，「其實我都唔敢預測全球經濟嘅發展」，又表示在目前環境最重要確保公司財務健康，擁有資金（War Chest）去應對不可預期事情，「有財務實力，才可以在當遇到風浪會較易頂得住、捱得起。」



明言要「小心駛得萬年船」

他亦指出﹕「大家正經歷另一場「stress test」壓力測試， 我們持有多些現金，借貸較少， 小心駛得萬年船。」

有股東問及今年長和會否重啟回購時，李澤鉅指出公司曾於2022年斥2億元回購450萬股，又指出回購要視乎市況，不能評論未來回購的實際時間及數量。

談及未來公司派息時，李澤鉅表示股息視乎多項因素，如公司業績﹑外在環境及全球經濟帶來的影響，難預計今年各項變化。

指總公司概念屬「上世紀」

有股東問及管理層如何評估香港作為總部的作用，李澤鉅指出總公司這個概念可能屬上世紀，目前總公司在雲端，對長和來說， 總公司的概念就是雲端概念。尤其在疫情以後，「我們都習慣了在雲端上工作， 一個是飛機上的雲端， 另一個是電子上的雲端。」

至於屈臣氏集團未來增長空間及發展計劃，長和聯席董事總經理、屈臣氏集團主席黎啟明表示，歐洲、亞洲東盟國家的業務預計保持強勁增長，屈臣氏集團計劃於資本投資平均一年內回本的地區增加店鋪數目及O+O（線上及線下）平台，也會善用其超過1.7億忠誠顧客群，加強跟他們互動，進一步發O+O平台策略。

Biotech研究「高回報、高風險」

此外，長和旗下長江生命科技（0775）今早舉行股東會，主席主席李澤鉅表示，Biotech研究是屬於一個高回報、高風險的行業。若研究成功，只需一隻產品，它的價值有機會可以高過很多上市基建甚至地產公司，又表示如果買股票純粹為收息，沒理由投資於biotech科研行業，可能買基建或收租股較適合。

他個人認為，如果有一個全面性投資組合，將一部分資金投放於這類高值博率投資上是正確的。

至於會否考慮出售非核心資產，以集中發展醫藥及診斷科研，他表示保健產品業務及農業相關業務乃公司重要業務，營運表現持續理想，並產生穩健現金流，為科研發展提供重要資源，強調將會持續評估各項策略性方案，務求提升股東價值及優化業務架構。