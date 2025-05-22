彭博：香港加強對私募及風投稅收檢查　尋求稅務諮詢基金增5成

《彭博》報道，香港正加強對私募股權和風險投資基金的稅收檢查。報道指在過去12至24個月期間，稅務局加強對基金經理的管理費以及附帶權益的審查。



報道引述稅務顧問表示，在上述期間，就如何應對當局問詢尋求指導的基金數量大增50%。

德勤﹕來自基金客戶諮詢增

德勤中國副主席兼國際稅務合夥人Patrick Yip表示，政府正在加大徵稅力度，這兩年基金客戶諮詢如何應對香港稅務機關問詢的次數明顯增加。

報道引述稅務局發言人稱，稅務局的慣例是「選擇高風險案件進行徵稅後審查，包括審計和調查，這適用於所有納稅人和行業；對投資管理人沒有採取「加強措施」。發言人指只要具有「商業可行性」且不存在「避稅特徵」，稅務局就不會干涉基金和投資經理之間關於附帶權益和費用分配的業務安排。

香港將附帶權益視為績效費，稅率約為15%至16.5%，而管理費則須繳納16.5%的公司稅率。

稅務局的審計和調查團隊在2023/2024年度對企業和個人徵收的補繳稅款和罰款有33億元，按年增長27%。不過，案件數量基本保持不變，為1802宗，反映追查對象的規模更大。