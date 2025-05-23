美股｜道指收市跌1點　納指漲0.28%

美總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的稅改法案在眾議院獲通過，投資者憂慮美國財赤將惡化，但美國國債孳息率有所回落。美股周四（5月22日）個別發展，道指在最多跌146點後，於尾段曾轉升最多229點，但至收市倒跌1點，納指則漲0.28%。



圖為2025年5月7日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

中概股指數收跌1.18% 恒指夜期低水52點

道指收市報41,859.09點，跌1.35點或0.00%；納指收報18,925.73點，升53.09點或 0.28%；標普500指數收報5,842.01點，跌2.60點或0.04%。

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌1.18%。其中，阿里巴巴跌1.71%。

恒指夜市期指收報23,492點，跌10點，較恒指收市23,544點，低水52點，成交10,557張。

Tesla：圖為2025年3月27日，法國南特附近的特斯拉（Tesla）超級充電站顯示公司標誌。（Reuters）

Tesla升1.89% Snowflake漲近14%

多隻大型股小幅上漲。Tesla升1.89%，每股收報340.94美元。Google母公司Alphabet漲1.37%、人工智能（AI）晶片龍頭Nvidia升0.78%，Amazon也漲0.98%。蘋果股價則跌0.36%。