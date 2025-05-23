小米發布會亮點速看︰晶片對標蘋果、YU7預計7月正式上市......

5月22日，小米﹙1810﹚舉行15周年戰略新品發布會，會上推出多款產品，涵蓋晶片、手機、平板、汽車四大領域。

小米創始人、董事長雷軍在發布會上表示，5年時間轉眼過去，很自豪為大家呈上成績單：小米手機，連續19個季度穩居全球前三；其次，小米汽車、晶片、智能工廠，完成從0到1的跨越；小米「人車家全生態」戰略正式閉環，成為擁有最完整生態的科技公司。

過去五年，小米曾宣佈投入1,000億元人民幣﹙下同﹚，如今這一數字實現了1,020億元，

未來五年(2026-2030)，小米決定在核心技術的研發上再投入2,000億元。

雷軍同時表示，小米的晶片要對標蘋果。

小米15S Pro、小米平板7 Ultra、小米手錶S4全部將搭載小米自主研發設計的玄戒晶片。

玄戒O1性能炸裂

發布會上，雷總介紹小米自研3nm大晶片——玄戒O1。

據介紹，玄戒O1旗艦處理器採用第二代 3nm 先進工藝製程，集成了190億晶體管，晶片面積僅109mm²，實驗室跑分突破300萬。

發布會上，小米將玄戒O1與蘋果 iPhone 16 Pro搭載的A18 Pro晶片進行對比，在CPU多核性能以及GPU性能跑分上領先，並且在實際的視頻通話、MOBA遊戲以及充電+導航的場景中，機身温度都要更低。

雷軍表示，玄戒O1的性能和能效表現已經躋身第一梯隊。

除了玄戒 O1，小米還發布了搭載玄戒T1長續航4G手錶晶片。這款晶片最引以為傲的是集成了小米自主設計的4G 基帶，4G-LTE 實網性能提升35%，在實現更強性能的同時，保持了更低的功耗。

雷總透露，目前有三款產品搭載了玄戒晶片，其中 xiaomi 15S Pro 和 Pad 7 Ultra 搭載的是玄戒 O1 旗艦晶片，而 xiaomi Watche S4 則搭載玄戒 T1。

關於小米玄戒自研晶片的研發，雷軍透露四年投入了135億人民幣，至少投資十年和500億元。

小米15SPro售價5499起

手機方面，小米發布15SPro，首發搭載「玄戒O1」3nm旗艦處理器。搭載6.73英寸2K屏幕，6100mAh小米金沙江電池，小米星辰通信，支持UWB超寬帶互聯。

售價方面，16+512GB版本售價5499元，16+1TB版本售價5999元。

平板方面，小米平板7 Ultra，為小米首款OLED屏，3.2K超清原色顯示，14英寸超大尺寸，3.95mm超窄邊，同時推出納米柔光屏版本。價格方面，256G版本5699起。

小米還發布了Watch S4，搭載自研玄戒T1長續航4G手錶晶片，集成小米自研4G基帶。

雷軍表示，基帶研發是難以想象的浩瀚工程。包括巨大投入：研發團隊600+，10年資深經驗佔比60%+；複雜的實驗室驗證：完整覆蓋4G-LTE各層協議，7000+測試用例；海量的現網適配：歷時15個月、覆蓋100+城市，累計測試里程15萬公里，不同品牌基站設備逐一適配。

售價方面，小米Watch S4售價1299元。

小米YU7預計7月正式上市

小米汽車首款SUV車型——小米YU7正式發布。

雷軍稱，「YU7」讀「御7」，意為「御風而行」，取自莊子的《逍遙遊》。雷軍表示，YU7定位是豪華高性能SUV，並不是SU7的簡單拉高版，而是在SU7的基礎上重新設計的。

新車共推出3個不同版本車型，標準版車型續航為835公里。雷軍表示，小米YU7百公里加速為3.23秒，綜合功率達到508kW（691馬力），最高車速可達253km/h。

小米汽車公布了三款配色產品圖，分別是寶石綠、鈦金屬色、熔岩橙。雷軍在發布會上還透露，將有另外五款配色在未來的發布會上公布。

談到定價，雷軍表示，有網友提到19萬9，「這是不可能的，對標Model Y的配置，賣到30幾萬差不多。」他說，小米YU7將於今年7月正式上市，屆時將公布售價。