美元跌勢暫喘定　摩根資管憂或陷多年下行周期

美匯指數在美國總統特朗普上任前，曾貼近110水平，當他上任後美匯指數拾級而下，至今年4月初公布實施「對等關稅」後，美匯跌勢加劇，更一度失守98水平，近期則回升至100附近。不過摩根資產管理策略師卻認為，目前美元跌勢只是暫停，又認為美國政府的財政問題，會成為美元進一步下跌的催化劑。



摩根資產管理的美洲首席市場策略師Gabriela Santos表示，美元跌勢暫止，但這只是數年下跌的開端。「我們實際上正處於美元多年下行周期的初期階段……這是美元估值由極端水平回歸正常的過程，而類似的周期我們過去也曾見過」。

Gabriela Santos舉例稱，2000年至2008年，美元貶值約40%。「現在我們看到美元跌勢暫歇。我們關注這場關於財政問題的討論，這可能會成為美元進一步下跌的另一個催化劑……這一點再度變得很有意思，因為其更多關乎對美國資產風險溢價的重新評估，而非利差。」

Gabriela Santos表示﹕「已超配美國的歐洲和日本投資者如今轉向本土市場，這預示著歐元和日圓將走強」，「這與其說資金回流或『賣出美國』，不如說是把新的資金投入到本土市場」。Gabriela Santos亦指出３「很多外國投資者此前持有的美國敞口並未對冲」，現在他們開始降低未對冲敞口的佔比，這也加劇匯率波動。