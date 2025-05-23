惠譽維持香港AA-評級　政府︰肯定香港基本面　銀行體系具韌性

信貸評級機構惠譽維持香港「AA-」的信用評級，評級展望為「穩定」。香港特區政府發言人指，惠譽肯定香港強勁的信貸基本面，包括有龐大的財政緩衝空間、良好的對外金融狀況，以及政府債務水平依然處於低位等；同時亦指出，香港銀行體系具有相當的韌性，資本和流動性充裕。



政府發言人表示，香港的金融體系保持穩健，銀行體系的總體資產質素按國際標準一直處於良好水平。銀行存款持續增長，截至今年三月底，本港銀行存款總額接近18萬億港元，按年增長11%。

數據充分顯示，香港國際金融中心的地位和功能正不斷鞏固和提升，環球投資者對香港的信心正在增強。資本市場表現活躍，今年首4個月平均每日成交金額超過2,500億元，按年升144%。新股市場亦相當暢旺，市場累計集資超過600億元，香港交易所本周就迎來了今年以來全球最大型的首次公開招股活動。

政府財政情況保持穩健

至於特區政府財政情況保持穩健，並在2025至2026年度《財政預算案》提出強化財政整合計劃，根據政府中期財政預測，就經營帳目（即政府的日常收入和支出）而言，在今個財政年度已經大致平衡，並從下一財政年度（2026至2027年度）起恢復盈餘。

政府發言人又指出，關稅戰令全球經濟不確定性增加，環球經濟普遍面臨挑戰。但國際貿易摩擦近期稍為緩和，加上內地經濟在更積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策支持下繼續穩步增長，有利於香港及區內的貿易表現。內地持續推進高水平雙向對外開放，加上大力推動綠色轉型、創新科技和數字經濟發展，將持續為香港帶來商業和投資機遇。