內地醬油一哥海天味業通過上市聆訊　A股市值逾2400億元人民幣

內地醬油生產商「一哥」﹑已於A股掛牌的海天味業（上海﹕603288），其在港上市計劃已通過港交所（0388）聆訊。中金﹑高盛及摩根士丹利為其聯席保薦人。



若以海天味業A股於周五（23日）收市價44.37元（人民幣‧下同）計算，其A股市值為2,467億元。

根據弗若斯特沙利文報告，按2024年的收入計，公司在中國調味品市場排行首位。2024年中國調味品市場規模達4,981億元，公司的市場份額爲4.8%。按2024年的收入計，公司位居全球第五。2024年全球調味品市場規模達21,438億元，公司的市場份額爲1.1%。

醬油產品內地市佔率第一

按銷量計，公司已連續28年蟬聯中國最大調味品企業。公司旗下的醬油、蠔油產品銷量多年位居中國調味品市場第一，調味醬、食醋及料酒亦位居中國市場前列。

主要產品中，醬油產品對公司收入貢獻最大。在2024年，公司醬油收入在全球和中國市場均排名第一，中國市場佔有率爲13.2%，全球市場佔有率爲6.2%。報告期內，醬油產品佔公司年度收入分別爲54.1%、51.5%、及51.1%。