金朝陽裂口低開逾14%　殘價私有化遭否決　表決前夕股價偷步散水

銅鑼灣大地主之一金朝陽(0878)私有化方案遭否決，並取消原定派發特股息安排，股價今早裂口低開14.48%，報5.55元，成交額近45萬元。

值得一提，金朝陽在投票前已「搶先」急瀉，上周五﹙23日﹚收報6.49元，大跌11.6%，而對上兩個交易日亦出現急挫情況，3個交易日已由8.2元水平累瀉至6.5元。

金朝陽公布，在周五舉行的法院會議上，僅有60.48%的出席及投票之計劃股東贊成私有化議案，39.52%反對有關議案，因此該計劃未獲批准。該公司同時指出，公司指，由於該計劃於法院會議上未獲批准，故於股東特別大會上通過的決議案將不會生效，因此儘管有關普通決議案已獲股東批准，公司將不會派發特別股息。

金朝陽大股東傅金珠在3月提出私有化，要約人由傅金珠及其家庭成員持有，提出每股計劃股份註銷價合共8.5元，包括由要約人以現金支付的註銷價7.5元，以及以現金支付的特別股息1元，較停牌前收市價5.5元，溢價約54.55%。不過，截至去年6月底，金朝陽每股NAV 60.76元。 私有化作價8.5元，大股東出價為PB的 0.13倍。