名創優品早段急瀉近15%　首季利潤下跌28%

名創優品(9896)季績失色，股價今﹙26日﹚早裂口低開14.79%，報36元，成交額近6,000萬元。

該公司早前公告指，截至2025年3月31日止三個月，收入按年增長18.9%至人民幣44.27億元(6.10億美元)；毛利按年增長21.1%至人民幣19.58億元(2.70億美元)；經調整EBITDA按年增長7.5%至人民幣10.37億元(1.43億美元)；經調整每股美國存托股的基本及攤薄盈利分別為人民幣1.92元(0.26美元)及人民幣1.88元(0.26美元)。不過淨利潤則同比下滑28.52%，至人民幣4.16億元，主要受成本上升及提前備貨等因素拖累。

名創優品的創始人、主席兼首席執行官葉國富表示：「我們以一個堅實的3月季度迎來了2025年的開門紅，並很高興看到我們的收入按年增長18.9%。我們的收入增長主要歸因於名創優品中國內地收入增長9.1%，在同店銷售強勁復甦的推動下，較去年9月和12月季度有所加速。通過穩步推進產品結構優化和戰略性門店網路改善，我們有信心實現可持續、高品質的增長。」

名創優品海外的收入增長了30.3%，總收入貢獻按年增長了3個百分點。葉國富指︰「我們正在與海外合作伙伴建立更全面的合作，以增強協同效應，升級門店模式，提高運營效率，釋放開店空間的潛力。」