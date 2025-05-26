花旗宣布年底滬深舉辦花旗中國峰會　CEO范潔恩出席上海站開幕

美資行花旗宣布，將於今年11月在深圳和上海舉辦第二十屆花旗中國峰會，探討有關影響中國與全球經濟前景的巨集觀經濟趨勢、政策方向、行業前景和戰略創新。

今年該行首席執行官范潔恩 （Jane Fraser） 將出席上海站議程的開幕，花旗稱，很高興能將這次大會的部分活動安排在上海，以便於進一步加深與客戶的聯繫，促進商界領袖和政策制定者之間的對話，並展示花旗對中國市場的持續承諾。

花旗又指，這一旗艦活動將於11月11日至12日在深圳和11月13日至14日在上海舉行，屆時將有來自世界各地的 1,500 多名金融業界和其他行業代表齊聚一堂。

花旗日本、北亞及澳洲區域總裁龍明睿（ Marc Luet） 表示：「上海是花旗中國總部的所在地。 我們很高興在這個充滿活力且金融行業蓬勃發展的城市為我們的客戶舉辦這次峰會。 此次峰會的舉辦彰顯了花旗的戰略眼光，以及我們努力為客戶把握中國市場投資機遇的決心。 同時，我們也希望花旗的全球經驗能在不確定性的環境下為我們的客戶和投資者提供支援。」

去年在深圳和澳門舉行的花旗中國峰會吸引了來自世界各地近 1,000 名投資者和 200 多家企業客戶，全球投資者持續關注中國，對中國經濟及其增長前景飽有興趣。

今年的會議還將包括財務和金融會議 (Treasury & Finance Conference)，有數百名企業的財務主管出席。