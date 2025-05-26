關稅戰｜本港4月出口升14.7%　輸往亞洲飆兩成　往美國則微升1%

美國總統特朗普4月發起「對等關稅」戰，市場關注對本港出口貿易之影響。最新數據顯示，本港4月出口按年增長14.7%，連升14個月，優於市場預期。

政府統計處公布，繼3月份錄得18.5%的按年升幅後，4月份商品整體出口貨值為4345億元，按年升14.7%，高於市場預期的12.2%。同時，4月份商品進口貨值為4505億元，按年升15.8%，低於3月份及市場預期的升16.6%。

4月份錄得有形貿易逆差160億元，相等於商品進口貨值的3.6%。

今年首4個月的商品整體出口貨值按年上升11.9%，商品進口貨值上升11.4%。首4個月錄得有形貿易逆差969億元，相等於商品進口貨值的5.7%。

輸往亞洲飆兩成 往美國則微升

按國家／地區分析，4月份，輸往亞洲的整體出口貨值按年升20.8%。此地區內，輸往部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是馬來西亞升61.5%、越南升48.3%、台灣升24.1%、中國內地升23%和印度升22.5%。另一方面，輸往南韓則跌26.7%。

除亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是荷蘭跌38.4%和英國跌24.1%。另一方面，輸往德國則升30.8%。

政府發言人表示，四月商品出口貨值按年顯著上升14.7%。輸往內地和不少其他亞洲市場的出口顯著上升。輸往美國的出口有輕微增長﹙1%﹚，輸往歐盟的出口則下跌。

展望未來，政府發言人表示，隨着近期國際貿易摩擦稍為緩和，外圍環境的不利因素和不確定性略為減輕。內地經濟繼續穩步增長，加上香港積極加強與不同市場的經貿聯繫，應有助支持貿易表現。政府會繼續密切監察外圍環境的變化，對貿易政策轉變可能造成的影響保持警覺。