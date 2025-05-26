按證公司去年虧損擴大至4.18億　安老按揭業務受樓價下跌影響

按揭證券公司公布，去年除稅後虧損4.18億元，而2023年除稅後虧損2.6億元。會計虧損增加主要由於快速增長之安老按揭業務受物業價格下跌帶來了負面影響，而淨利息收入增加及外滙基金存款回報上升則抵消了部分虧損。

在撇除按揭證券公司從事年金業務的全資附屬公司香港年金公司的財務業績、業務性質為長年期的安老按揭業務受物業價格變化的影響，以及對由從事一般保險業務的另一全資附屬公司按證保險公司提供保險保障的貸款組合作出的綜合財務會計調整的影響後，去年經調整的除稅後溢利、權益回報率和成本對收入比率分別為7.87億元、4.8%及27.6%，2023年分別為7.24億元、5.3%及28.1%。

截至去年底，年金業務按《保險業條例》基準計算的內涵價值約124億元，當中包括權益總額112億元和預期將來利潤的現值12億元，反映香港年金公司的穩健財務狀況可支持年金業務長遠發展。

按揭證券公司資本充足率於去年12月底仍處於19.9%的穩健水平，遠高於財政司司長規定的8%最低要求。香港年金公司和按證保險公司於去年12月底的償付能力充足率分別約1.7倍及4倍，遠高於保險業監管局規定的法定最低要求。

按揭證券公司表示，基於不明朗的市場環境，採取審慎預先籌措融資的策略，並主動與本地及國際的投資業界就債券發行保持溝通，以支持購買大額的貸款及滿足再融資的需要。建基於強勁的融資能力及流動性水平，按揭證券公司的核心業務保持靈活穩健，並為應對金融動盪作出了充分準備，以執行其策略性政策角色和達成社會目標。