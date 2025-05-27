領展去年可分派收益70.25億元　每基金分派至272.34仙增3.7%

領展（0823）公布截至今年3月底止全年業績，可分派收益為70.25億元，按年增加4.6%。每基金單位末期分派1.3745元，全年分派2.7234元，按年增3.7%。



領展於年內收益為142.23億元，按年增加4.8%；物業收入淨額為106.19億元，按年升5.5%。其中香港物業組合總收益及物業收入淨額，分別按年增長1.5%及2.8%。

領展行政總裁王國龍隨零售業正經歷結構性重整，香港經濟持續面對種種挑戰，由於租戶普遍面臨成本上漲及銷售流失至電商及跨境消費，香港零售物業組合續租租金調整率趨向由正轉負。

投資物業組合估值按年跌6.6%

領展又指出，截至今年3月底投資物業組合的估值按年減少6.6%至2,204.13億元。公平值下降主要由於大部分物業的資本化率攀升，以及外幣兌港元貶值所致。領展房託基金單位持有人應佔資產淨值下降8.6%至1,634.70億元，每基金單位資產淨值下降9.6%至63.3元。

領展亦表示，截至今年3月底淨負債比率為21.5%。

領展行政總裁王國龍。

續發展房地產投資管理業務

王國龍指出，看到過去數年的多元化策略支持業務增長，強化的管理團隊將繼續通過領展3.0戰略，進一步推動業務多元化發展。領展3.0戰略繼續由兩大關鍵因素驅動。首先，將持續積極管理及多元化拓展領展房託物業組合，積極尋求通過資產輪轉及收購機會來強化領展房託物業組合，密切探索市場上的機遇，特別是在澳洲、新加坡及日本等重點市場，從而補足業務短板，加速轉型。他又指出審視機遇之時，仍會保持審慎態度，僅在合適且具足夠吸引力時方會採取行動。

王國龍又指出，會持續發展領展旗下的房地產投資管理業務，開拓不同資金來源，正式推出基金業務－領展房地產投資（LREP），並於澳洲及日本委聘資深專才，開拓此項新業務。同時持續探索拓展資金來源的不同方式，並與不同資本夥伴合作，包括評估通過自然增長及併購等策略，加速發展房地產投資管理業務。