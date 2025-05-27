領展王國龍︰北上消費致市場現結構性變化　發展內地對沖影響

領展（0823）今日（27日）公佈2024/25全年業績，期內本港零售商戶的銷售額按年下跌3.0%，而續租租金調整率為負2.2%。領展行政總裁王國龍表示，集團策略是積極提升出租率，目前維持97.8%高水平。雖然「負數」租約的比例在過去一年有所增加，但整體業績仍然相對於同行不差。他又表示，未來一年環境仍充滿挑戰，集團將專注於提高營運效率和降低成本，同時謹慎考慮未來的增長投資，特別是在組合優化和房地產方面。



領展今日公布截至3月底止全年業績。（劉兆儀攝）

發展內地市場對沖本港零售市道

王國龍坦言，香港零售市場已轉差一段時間。儘管如此，集團旗下的商場以家庭體驗式消費為主，有助於「留住」大量客戶。他提到北上消費已導致市場出現結構性變化，香港零售市道是否能回到2017、2018年的水平難以預測。集團將專注於如何將與租戶協調，重組商場結構，以更好地迎合消費者需求。

此外，王國龍強調集團在內地市場的發展，以對沖香港零售市場的不利影響。

領展位於深圳的領展中心城。（歐陽德浩攝）

專注就業率及最低工資調整

另一方面，王國龍指出集團目前債務組合中，固定利息佔比50%至70%，因此利率的波動對集團影響不大。他提到，近期Hibor（港元拆息）的下跌對集團是有利的，但強調這現象屬暫時性。

王國龍又指出倘若利率持續上升，集團會將重點放在最低工資調整以及就業率兩方面。他解釋，若利息持續上升會對商戶的利潤空間造成壓力。「例如成本貴咗，但商戶又冇得加價，就會壓縮佢哋利潤空間。」

料房託被納入互聯互通屬好事近

同樣，集團會對租戶的營運情況保持審慎關注。「如果見到有集團（租戶）炒樓輸咗錢，就會搵定新租客。」

在被問房託納入互聯互通的消息時，王國龍坦言尚未收到具體實施的通知。不過，他指出港交所和中證監近期提及此事，並相信「日子近」，但尚未有明確的指示。