香港會計師公會訪京　與財政部、中證監等多個部門機構會面

香港會計師公會領導層及理事會代表團於5月25至27日訪問北京，拜訪國家財政部（財政部）、國務院港澳事務辦公室（國務院港澳辦）、中國註冊會計師協會（中註協）、中國證券監督管理委員會（中證監）及國際財務報告準則基金會北京辦公室等七個政府部門及機構，與各方深入交流。

香港會計師公會會長歐振興表示，透過訪京之行，代表團向內地政府部門及機構展示了香港會計界的最新發展以及應對不同挑戰的舉措，同時進一步了解內地最新的行業政策與發展動態，為未來進一步加強兩地會計行業的合作提供更堅實的基礎。

公會代表團於 5 月 26 日拜訪財政部會計司，財政部會計司司長林啟雲向與會者介紹了中國內地會計行業最新發展情況。雙方隨後就兩地會計準則持續趨同、可持續發展及國際會計事務等領域保持合作和溝通進行討論。

財政部表示：「財政部將持續深化會計行業開放交流，尤其是對港澳的開放交流擺在優先位置。同時，還將持續推動兩地會計行業在準則制定和人才培養方面的合作。」

公會領導團隊及理事會每年均會組織代表團訪問北京，旨在與內地政府部門及機構分享香港會計業界的最新發展，促進雙方交流，並倡議方便會員於內地發展的措施和建議。公會領導層及理事會代表團，包括會長歐振興、副會長羅卓堅、李舜兒，去屆會長梁思傑以及行政總裁兼註冊主任陳詠新等。