許正宇訪加拿大　游說宏利及永明遷冊來港

香港政府自上周五（23日）起接受在海外註冊的公司，申請遷冊來港。正在加拿大多倫多訪問的財經事務及庫務局局長許正宇，游說兩間總部設於當地﹑但在香港擁有業務的保險公司﹕宏利（0945）及永明遷冊來港。



許正宇分別會晤宏利金融的總裁兼首席執行官韋寧頓和首席財務官Colin Simpson，以及永明金融的副總裁兼首席財務官Tim Deacon和副總裁兼首席策略人才官Linda Dougherty。許正宇向他們介紹剛生效的公司遷冊條例，游說他們考慮將公司遷冊來港，以享受相關的法律和稅務便利，也能減低公司為符合兩套監管制度而需承擔的合規成本。

許正宇特別提到，上周五公司遷冊制度生效首日，已即時有國際保險集團宣布計劃遷冊來港，充分印證制度對企業提升營運效率極具吸引力，也有助鞏固香港的領先國際金融中心地位。

許正宇局長出席加拿大多倫多一個金融領袖商務午宴，現場反應積極。（財經事務及庫務局Facebook擷圖）

香港屬自保保險公司理想地

許正宇進一步指出，香港在投資和貿易方面有堅實基礎，是全球企業尋求保險、再保險和風險管理服務，以及設立專屬自保保險公司的理想地，對保險公司而言，香港是個充滿巨大發展潛力的巿場。

此外許正宇也與當地金融界、證券事務監察委員會、商會代表等會面。