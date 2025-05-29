遭香港寬頻舵手指出價低　中移動澄清作價　重申是股東極吸引機會

中國移動(0941)旗下中國移動香港發通告指出，以現金全面收購香港寬頻(01310)交易，由於香港移動上月已宣派每股中期股息0.155元，按收購守則，必須在要約價中扣除，但不會扣除2024年末期股息，所以於宣派2025年中期股息後，收購價將調整為每股5.075元。

中國移動香又稱，要約價就股東而言屬極為吸引的機會，可按值得把握的溢價將彼等的投資變現，而要約價已獲該公司部分最大股東同意，包括已取得Canada Pension Plan Investment Board的不可撤回承諾，就其持有該公司12.33%股權全數接納股份要約。

中移動又補充，香港寬頻一直與某名潛在投資者討論，但至今未公佈進行要約的確實意向。

香港寬頻舵手︰公司是「靚女」

香港寬頻CEO楊主光日前指出，中移動提出的收購價格是5.23元，撇除派息所需的0.32元，相當於實際出價只有4.91元，「是一個不可以接受的價錢」。他笑稱公司是「靚女」，「有美貌有智慧有財富」，需要有合理的「嫁妝與禮金」。他又稱，中移動若以去年12月的出價提出全購要約，「我本人覺得是無得傾」，希望得到一個更值得的價格。