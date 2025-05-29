京東618明晚啟動　在港推區域新玩法　沙田用戶先享千元補貼

618購物促銷節將近，京東（9618）將於明日（30日）晚上8點開啟活動，推出跨店每滿200減30元（人民幣，下同），以及全港比價買貴就賠。



公司在香港新推出18區專項補貼，首站落地沙田。該區用戶，即收貨地址選在沙田，下載京東APP可領1,000元的專屬優惠券，包括600元的新人專享立減券，以及400元沙田區專屬購物補貼。

京東室香港新推出18區專項補貼，首站落地沙田。（鄭文玥攝）

港澳GMV增2倍 稱將推史無前例優惠

京東港澳台業務負責人Ken Yeung透露，自3月公司全面佈局香港市場以後，港澳GMV增長200%，訂單量和用戶規模同倍升。

活動期間，香港消費者登陸京東APP香港站，可享受跨店每滿200元減30元優惠；同時，還有滿200元減20元大促神券，用戶每天可連領3張，相當於直接補貼60元。

京東稱，今次618為全面布局香港後舉辦的首屆，將以最大的誠意，為香港市民帶來史無前例的優惠。其續與多間本地商家簽訂合作，包括聖安娜餅屋、玩具反斗城、日本城等十餘家品牌。

京東物流香港快遞業務負責人馬偉指出，預計618期間，京東快遞將投入超過100個接駁線路及點位。

區域專項補貼首站落地沙田 料日後擴散其他區

單計沙田區，京東表示，用戶數量較上次推出加碼優惠以來，環比增加150%，為18區中增幅最勁，用戶活躍度及訂單量同最高。

Ken Yeung指出，正因如此，此次京東啟動區域專項補貼計劃，選擇將沙田作為補貼落地的第一站。不過，後續仍有計劃，根據不同區域的特點，將補貼計劃擴散至各區。

公司指，即日起至7月31日，京東香港站將向沙田區所有用戶提供總計價值1,000元的專項補貼，人人可領。其中，包括價值600元的新人專享立減券，以及價值400元沙田區專屬購物補貼，一次領取、分階段使用。同時，京東也將在沙田區進一步增設自提站點，在未來一段時間內將現有的超40個自提點拓展至超70個。

京東（9618）將於明日（30日）晚上8點開啟活動，推出跨店每滿200減30元（人民幣，下同）。

新增3個口岸自提點 在港使用上樓機械人

物流方面，京東物流香港快遞業務負責人馬偉指出，預計618期間，京東快遞將投入超過100個接駁線路及點位。此外，在深圳蓮塘、羅湖、福田3個口岸快遞自提點基礎上，近期京東快遞也在珠海青茂、拱北等地新增3個口岸自提點。

馬偉指，公司提升快遞人員儲備，較3月時，快遞員儲備增加48%。公司港島自動化投入後，目前小時分揀產能在4,000單以上，效率提升2至3倍。

馬偉續指，目前京東在華潤大廈，率先使用上樓機械人，日後也有可能用於住宅配送，提升體驗感。