新世界與上海黃埔區政府簽戰略合作協議　滬新項目命名K11 ELYSEA

新世界（0017）旗下品牌K11日前在上海舉行項目命名發布儀式，公布新項目命名為K11 ELYSEA。在儀式上，上海市黃浦區人民政府與新世界簽署戰略合作協議，由上海市黃浦區委書記杲雲、區委副書記、區長徐惠麗、副區長沈丹娜、新世界發展執行董事兼行政總裁黃少媚、新世界中國營運總裁陳耀豪、K11中國區首席執行官李偉文及眾多文化商業代表共同見證。



上海市黃浦區委書記杲雲表示：「新世界集團不僅擅長打造藝術、人文、自然相融合的商辦綜合體，同時也具備優秀的商業運營能力，有力助推了淮海中路營造一流商業生態。我們真誠期待新世界集團繼續以對標國際最高標準、最好水準，充分挖掘和釋放淮海中路的文化底蘊和綜合優勢，精益求精深化建築設計，全力打造上海核心區域的商業新地標、文化新名片。」

新世界發展執行董事兼行政總裁黃少媚表示，「新世界將發揮築巢引鳳的功能，通過整合多元化品牌資源及產業鏈配套服務體系，為上海建設國際消費中心城市貢獻力量。而在K11 ELYSEA，我們會用『藝術、人文、自然』三條軸線，重構商業空間價值」。

上海市黃浦區委書記杲雲（中），區委副書記、區長徐惠麗（左二），副區長沈丹娜（左一），新世界發展執行董…黃少媚（右二）、新世界中國運營總裁陳耀豪（右一）及多位嘉賓共同出席K11 ELYSEA發布會。

項目面積近140萬平方呎

項目位於上海淮海路核心地段，總建築面積近140萬平方呎，涵蓋文化零售、文化藝術空間及辦公大樓，與2013年開業的上海K11購物藝術中心「隔街對望」，進一步拓展集團在上海的文化商業版圖。同時，亦宣布辦公空間K11 ATELIER首批重點合作意向客戶，Hermès和Rajah & Tann律師事務所，均表達與K11 ELYSEA合作的意向。