聯儲局理事稱關注美金融資產避險功能生變　對國內外金融穩定影響

美國總統特朗普於今年4月初宣布開徵「對等關稅」後，觸發美元及美債等資產下挫。聯儲局理事Adriana Kugler為在華盛頓一場活動準備的講稿中表示，審視美債等美國金融資產吸引力可能發生的變化，會如何影響金融穩定至關重要。



她指出﹕「我一直在關注美國金融資產在避險情形下吸引力可能下降所帶來的金融穩定影響」 ，同時表示隨着全球經濟格局的變化，評估美國金融資產作為避風港角色的潛在變化可能會如何影響國內和國際的金融穩定，這一點至關重要。

她進一步指出最近發生了一些情況，比如股價下跌、長期國債收益率上升，以及美元貶值，「傳統上，在全球經濟不確定時期，美國資產一直被視為避風港」。Adriana Kugler還表示也在關注企業金融脆弱性與其貿易敞口之間可能產生的相互影響。

她補充道﹕「隨着全球經濟緊張局勢上升、供應鏈不斷演變，了解企業財務狀況如何與其國際貿易敞口交織，變得越來越重要」。

美國國債是最流通的債券之一，可準確反映環球投資者的風險偏好。（路透社）

高盛﹕債券交易員憂美政府債務情況

此外高盛集團總裁John Waldron表示，債券交易員越來越擔心美國政府債務水平不斷上升，現在這已經成為比關稅更大的風險。John Waldron周四在Bernstein主辦的一次會議上表示﹕「儘管之前所有關注點都集中在關稅上，但我認為關注確實正在轉移，尤其是在債券市場，轉向美國預算辯論和財政狀況，我認為這令人有些擔憂」，又指出認為目前宏觀層面上的最大風險其實不再是關稅。