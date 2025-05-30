港交所稱待完成立法　明年初起實施證券無紙化

近年香港股市一直努力推動證券無紙化，港交所（0388）預料完成立法後，有關安排將從明年初開始實施，屆時新股發行人會透過無紙化方式發行股票，其他證券將從2026年至2030年期間，作出分批過渡安排。



港交所指出為市場參與者及發行人提供最新參考資料，以便他們就2026年實施的無紙證券市場制度做好準備。無紙證券市場將適用於已在或將上市的訂明證券，透過減少對紙張和人手處理過程的需求，促進直通式處理和改善本地金融市場的基礎設施，加強香港證券市場的效率及競爭力。

港交所又表示，待相關立法程序完成後，視乎市場的準備情況，無紙證券市場將於2026年初生效；並表示一直與證監會及證券登記公司總會有限公司緊密合作，支持市場在營運操作上準備好實施無紙證券市場。

港交所指出隨著無紙證券市場全面實施後，幾乎所有香港上市證券都可以通過無紙形式持有，使香港市場緊貼全球最佳常規，同時提高市場效率。日後，股票結算的處理程序將更迅速，亦方便投資者以電子化的方式管理投資組合，其他市場參與者（包括發行人和中介機構）也將受益於流程簡化和自動化所帶來的效率提升。