阿里巴巴創業者基金創業比賽　兩冠軍隊伍共獲400萬美元投資額

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-03-22 15:50

阿里巴巴香港創業者基金主辦的全球最大線上創業比賽JUMPSTARTER 2021環球創業比賽總決賽最終由本港初創企業Rice Robotics及來自北京、從事光學及AR技術方案的北京靈犀微光科技登上冠軍寶座。

兩隊優勝的初創隊伍將可獲得最多合共400萬美元的投資額，而是次活動的合作夥伴數碼港科技園亦正考慮作聯合投資，共同扶持初創成長。

JUMPSTARTER 2021因應疫情，首次以全線上方式舉行。活動一共收獲來自全球100個國家及地區超過 2,000份申請，報名參賽的初創以大中華及亞太地區最為活躍。

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參賽者包括零售、金融科技、智能都市和先進科技領域的初創企業。集團表示，在200強入圍隊伍中，零售初創的比例較高。

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集團又指，按地區分佈，內地的初創較多集中在先進科技， 例如生物科技；香港的初創更多集中在零售及金融科技；東南亞地區的初創就更多集中在零售領域。

優勝隊伍中的本港初創企業Rice Robotics為採用機械人的企業打造基礎設施，目前擁有四款機械人，每款機械人均由管理軟件RiceCore操作，可自主穿梭於高人流區域並自行充電。