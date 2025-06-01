5月汽車銷量出爐︰零跑再成新勢力冠軍　小鵬交付量暴增230%

6月1日，各大新能源品牌不約而同地曬出了月銷量成績單。其中，理想汽車﹙2015﹚交付40856輛，按年增長16.7%；小鵬﹙9868﹚交付新車33525輛，按年增長230％；小米﹙1810﹚旗下小米汽車交付量超過28000台；零跑汽車﹙ 9863﹚則再登榜首，交付45067台，按年增長148%。

新能源汽車銷量速報

根據零跑汽車公眾號，5月零跑汽車單月交付量為45067輛，增速超過148%，且連續三個月穩居造車新勢力領先地位。

其中，零跑B10剛上市就獲得了18項大獎，還做到了上市16天交付上萬台的好成績。按照這種趨勢，零跑或長期位居新勢力榜首。

5月，小鵬汽車交付新車33525台，按年增長230%，且已連續7個月交付量突破30000台。1-5月，小鵬汽車累計交付新車162578台，按年增長293%。

其中，小鵬X9銷量為3227台，按年增長99%，創2025年高端純電MPV品類銷量新高，新款上市至今已連續六周蟬聯純電MPV銷量冠軍。

小鵬P7+上市6個月，累計交付超55000台，將迎來第6萬台新車下線。小鵬MONA M03上市9個月累計交付超12萬台，蟬聯A級純電轎車銷量冠軍。5月28日，小鵬MONA M03升級上市僅1小時，大定突破12566台。

5月份，理想汽車交付新車40856輛，按年增長16.7%，較4月交付33939輛交付量增長20.3%。截至2025年5月31日，理想汽車歷史累計交付量為1301531輛。

值得一提的是，本周理想汽車還公布了Q1財報。公司第一季度營收按年增長1.1%至259.3億元；歸屬股東的調整後淨利潤10.2億元。報告期內，交付量92864輛，按年增長15.5%。

公司表示，車輛銷售收入較2024年第四季度減少主要受到與中國春節假期相關的季節性因素的影響導致。公司毛利率維持在20.5%，與去年同期基本持平。

理想汽車董事長兼CEO李想在財報電話會上表示，理想汽車的純電SUV上市籌備工作進展順利，其中理想i8將於今年7月正式發布，理想i6將於今年9月發布。

5月，小米汽車交付量超過28000台。小米董事長兼CEO雷軍表示，小米正在全力為小米YU7大規模量產做準備，預計7月份量產。

小米最新公布的一季度財報顯示，SU7系列自上市以來累計交付25.8萬輛。其中，2025年第一季度交付量達到了75869輛，按月增長8.9%。今年4月，小米SU7系列交付超過2.8萬輛，位列20萬元以上所有車型銷量冠軍。

小米集團合夥人、集團總裁盧偉冰在電話會上指出，小米YU7預發布後廣受用戶喜愛，比小米SU7剛剛亮相時更加出圈、更受歡迎。截至5月25日，「YU7技術發布會」的留資用戶是「SU7技術發布會」同期的3倍左右，YU7比SU7有更大的受眾面，公司對YU7非常有信心。

蔚來公司(9866) 發布消息，2025年5月交付車輛23231輛，按年增長13.1%。其中，蔚來品牌交付13270輛，樂道品牌交付6281輛，螢火蟲品牌交付3680輛。截至2025年5月31日，累計交付量達到760789輛。

除此之外，極氪5月銷量46538台，按年增長15.2%，按月增長12.6%，同按月雙增長，並連續三個月月銷超4萬台，持續引領中國高端豪華市場。其中，極氪品牌5月銷量18908台，領克品牌銷量27630台。領克900穩居全尺寸混動SUV銷量前三，極氪007GT上市首月交付破萬。

5月，阿維塔銷量達12767輛，按年增長179%，再創歷史新高，並實現連續三月破萬。當前，阿維塔已取得「三年四車」的階段性成果，阿維塔06上市即熱銷，成為銷量主力；煥新升級的阿維塔12憑藉設計與配置優勢，進一步拉升市場關注度。

嵐圖汽車5月銷量再破萬，達到了10022輛，按年大增122%；1-5月累計銷量達到了46075輛，按年增長85%。嵐圖汽車憑藉極致的產品和服務體驗，不斷擴大市場份額，收穫越來越多用戶認可。

北京汽車

5月銷售11030台，按年增長19%。

深藍汽車

5月全系交付25521輛，按年增長78%，按月增長27%。

上汽通用五菱

5月全球總銷量13.44萬輛，按年增長20.7%，其中新能源銷量74201輛，按年增長52.2%。

上汽通用汽車

5月終端銷量50002輛（含出口），按年增長2.8%，按月增長17.6%；新能源銷量合計9117輛，按年增長3.2%，按月增長66.4%。

事關價格戰，中汽協、工信部發聲

5月31日，針對汽車行業的價格戰，中國汽車工業協會發布了《關於維護公平競爭秩序，促進行業健康發展的倡議》。

中汽協指出，一段時間以來，行業盈利水平下降，以無序「價格戰」為主要表現形式的「內卷式」競爭，是行業效益下降的重要因素。產品售後服務保障、企業創新發展需要持續加大投入，而「價格戰」嚴重影響企業正常經營，衝擊產業鏈供應鏈安全，把產業發展帶入惡性循環。

鑑於價格戰的影響，中汽協提出了四點倡議：

所有企業嚴格遵從公平競爭原則，依法依規開展經營活動；

優勢企業不為壟斷市場，擠壓其他主體生存空間，損害其他經營者合法權益；

企業在依法降價處理商品以外，不以低於成本的價格傾銷商品，不進行誘導消費者的虛假宣傳，擾亂市場秩序，損害行業和消費者根本利益；

所有企業應對照國家相關法律法規進行自查整改。

針對中汽協發出的倡議，工信部相關負責人表示，將加大汽車行業「內卷式」競爭整治力度，堅決維護公平有序的市場環境。

贊同並支持中國汽車工業協會提出的倡議，將加大汽車行業「內卷式」競爭整治力度，推動產業結構優化調整，加強產品一致性抽查，配合相關部門開展反不正當競爭執法，採取必要的監管措施，堅決維護公平有序市場環境，切實保障消費者根本利益。

與此同時，在近期舉辦的2025粵港澳大灣區車展中，多家車企高層先後表達了對價格戰的看法。

蔚來創始人、董事長兼首席執行官李斌表示，希望卷技術、卷服務，不卷價格。

小鵬汽車董事長兼首席執行官何小鵬也提到，期待中國車企一起卷服務、卷科技、卷質量，一起攜手走向全球。

廣汽集團副總經理閤先慶則表示，中國人有一句老話「一分錢一分貨」，在汽車行業這個充分競爭的行業裏，價格就是價值的體現。

「對於廣汽來說，我們堅持『價值戰』。」