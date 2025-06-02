港4月零售額跌2.3%　遠遜預期　政府稱積極推動盛事刺激消費

香港零售及銷貨值連跌第14個月，政府統計處公布，今年4月零售業總銷貨價值的臨時估計為289億元，按年意外下跌2.3%，市場人士原估計當月零售及銷貨值錄得3%升幅。



統計處又指出，扣除其間價格變動後，今年4月的零售業總銷貨數量按年跌3.3%，亦比預估升2.6%差，但比3月4.7%為佳。

至於今年首4個月合計的零售業總銷貨價值的臨時估計下跌5.6%，總銷貨數量則跌7.2%。

香港零售市場仍然較低迷。（鄭子峰攝）

傢具及固定裝置跌16.7%

按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，2025年4月與2024年4月比較，超級市場貨品的銷貨價值下跌2.4%。其次為珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物（銷貨價值下跌1.7%）；服裝（下跌5.6%）；汽車及汽車零件（下跌53.4%）；燃料（下跌12.5%）；鞋類、有關製品及其他衣物配件（下跌5.1%）；傢具及固定裝置（下跌16.7%）；以及眼鏡店（下跌0.2%）。

另一方面，2025年4月與2024年同月比較，其他未分類消費品的銷貨價值上升13.4%。其次為藥物及化妝品（銷貨價值上升7.2%）；食品、酒類飲品及煙草（上升3.0%）；電器及其他未分類耐用消費品（上升1.6%）；百貨公司貨品（上升2.1%）；書報、文具及禮品（上升11.7%）；以及中藥（上升3.8%）。

政府指零售業呈回穩跡象

政府發言人表示，近月零售業的表現呈回穩跡象。今年4月零售業總銷貨價值按年輕微跌2.3%。與較早時的月份相比，4月的跌幅進一步收窄，盡管今年復活節假期較遲來臨（今年在4月中，上年在3、4月之間），導致當月更多居民離港外遊。

展望未來，發言人指出，政府積極推動旅遊業及盛事項目將有助刺激消費市道。本地就業收入上升和內地經濟持續穩步增長也將提振消費氣氛。這些因素將對零售業有支持作用，雖然在宏觀經濟環境的不確定性下，消費模式持續轉變和企業間的競爭仍會對業界帶來挑戰。