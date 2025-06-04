輕鬆入場港股美股　Mox Invest限時優惠賺高達HKD1,400

傳統證券戶口動輒要求過萬元資金起跳，加上手續費繁多，對於不少小資族或新手投資者而言，難以入場。然而，隨着數碼銀行的普及，新一代投資工具令理財變得更簡單、更靈活。當中由 Mox Bank 推出的 Mox Invest，正正為追求靈活性、低門檻的用戶提供一個簡單易用的投資渠道。Mox Invest集合港股、美股、基金、ETF 及 Crypto ETF 於一身，投資產品種類多元，無論是初次接觸投資，還是希望透過短中長線部署達至資產增值，都能因應自身需要選擇合適組合。



港股美股低成本入場 靈活買賣

傳統銀行或券商在交易港股或美股時，不但設有較高佣金，甚至限制最低買入股數，對於資金不足的用戶而言，入場門檻極高。相反，Mox Invest 提供的交易條件較為彈性，港股交易佣金低至 0.12%（最低 HKD30 起），而美股交易亦支援零碎股買賣，即用戶可根據金額而非股數進行投資，特別適合希望入手高價美股但又不想一次過動用太多資金的投資者。更重要的是，平台設有固定交易費用 USD1（適用於少於一股的美股交易），收費簡單清晰，讓用戶更易掌握實際成本，不必擔心額外收費¹。

港元／美元即時兌換 0%手續費節省買美股成本

不少投資者在買入美股前，需先將港元兌換成美元，而傳統渠道兌換貨幣往往涉及一定費用，長遠累積下來亦是一筆不小支出。Mox 提供 0% 港元與美元兌換手續費，讓用戶可隨時自由兌換，靈活調配資金而無需為手續費而煩惱。

此舉對於經常買賣美股的用戶尤其重要，因為每次交易前後所涉及的換匯成本可望完全免除，變相提高實際回報。

投資同時賺息 美元活期儲蓄利率高達3%

除了投資外，Mox Invest 更推出額外優惠，只要每月成功累積至少 HKD25,000 等值的合資格投資金額（包括港股、美股、基金、ETF 等），用戶翌月即可享有高達3%年利率的美元活期儲蓄回報，比市面上大部分活期儲蓄利率高出數倍。即使用戶暫時未有積極買賣，戶口內的閒置資金仍然可以賺取利息，無需將資金轉移至其他高息平台或定存戶口，真正做到一站式管理資金。

投資體驗全面數碼化 一 App 睇晒報價、交易、回報

身處數碼年代，用戶對投資平台的期望已不再局限於功能齊全，更講求介面操作簡單、報價即時及資訊透明。Mox Invest 作為數碼銀行平台，所有交易、匯率兌換、資金調動及回報查閱均可於 App 內即時完成，方便快捷。

開戶過程亦相當簡單，用戶只需透過 Mox App 提交申請，即可完成開戶程序，毋須親身前往銀行或券商辦理。

限時開戶獎賞 賺取最高HKD1,400 現金回贈！

Mox Invest 現正推出限時優惠，由即日起至 2025 年 6 月 30 日，特選用戶只需於推廣期內登記並完成一系列投資任務，即可獲得高達 HKD1,400 現金獎賞。立即刻下載 Mox App，開立 Mox Invest 戶口，啟動你的投資之路！

本文僅供參考，不構成投資建議。投資涉及風險。

受Mox Invest條款及細則約束。

受Mox Invest 推廣活動（2025年4月至6月）條款及細則約束。

受投資額外年利率活動（2025年6月）條款及細則約束

貨幣兌換涉及風險。你可能會因在Mox應用程式上進行貨幣兌換而蒙受損失（包括匯率波動）。

¹詳情請參閱Mox app 或Mox 網站內的「收費及手續費」部分。

（資料由客戶提供）