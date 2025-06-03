OneDegree家居保險透過減碳減廢推動環保 從源頭助緩解極端天氣

全球正迎來更頻繁的極端天氣考驗。氣象專家指出，全球暖化加劇導致大氣不穩定性攀升，暴雨與颱風強度持續升級。以香港為例，天文台最新預測顯示，今年將有5至8個颱風襲港，延續近年氣候惡化趨勢。

極端天氣造成財產損害。根據保險業監管局數據，去年颱風蘇拉及黑色暴雨所引發的保險索償總額達到19億元。有見及此，虛擬保險公司OneDegree推出新的家居保險方案，從「源頭」著手鼓勵市民減碳減廢，推動環保，助減緩極端天氣情況，為下一代打造更適宜居住的社會。以經濟誘因加上風險保障的雙軌模式，代表保險業未來的轉型方向，保險公司將「進化」為風險管理者。

環保可省保費 5年「投資」逾百萬

面對發電佔香港碳排放量三分之二，OneDegree表示，瞄準家庭能源使用痛點，推出業界首創的「節能續保折扣」，將環保理念深度融入產品設計，鼓勵市民節省電力。投保人只需證明全年用電量減少10%或日均用電量低於8度電，即可獲得5%的續保折扣，相關折扣並可同時與其他續保折扣一同使用。

該公司表示，以2025年預計續保保費計算，對鼓勵市民節省電力的投資額在5年內將突破100萬元。根據中電資料，去年香港住宅用戶的總電量為102億度，平均每戶用電量達4,122度。若OneDegree成功讓市場響應節能倡議，預計可為全港節省約10億度電，這相當於24.8萬個家庭一年的用電量。

對此，香港城市大學商學院客座教授陳鳳翔表示，這種經濟誘因加上風險保障的雙軌模式，代表保險業未來的轉型方向，而在氣候危機加劇的時代，保險公司正從風險承擔者進化為風險管理者，甚至成為綠色轉型的催化劑。

「賣電」收益料可覆蓋保費

在推動環保的同時，家居保險市場競爭激烈，也須「變陣」搶攻。OneDegree稱，其家居保險不僅保障打風造成的屋內財物損失，還會賠償住所窗戶玻璃因颱風導致的破損，投保人亦可以選擇樓宇結構保障附加保障，保障地板及牆壁等樓宇結構部份，

與此同時，OneDegree指出，為順應政府對再生能源發展的政策，該公司推出了專門為村屋太陽能發電系統提供保障的保險產品，保障最高可達200萬元，而保費料可由「賣電」收益覆蓋，為業主提供更大投保誘因。

OneDegree引述兩電「上網電價」計劃指，太陽能發電的電力可按每度電3至5元的價格回購，為村屋業主創造穩定的收入。根據電力公司資料，以700平方呎村屋為例，安裝10千瓦系統年發電收入可達4.3萬至6.5萬元，料可完全覆蓋保費成本，更可透過電力公司「上網電價」計劃創造持續收益。

去年村屋投保量增逾兩成

受政策紅利和市場需求推動，OneDegree透露，村屋家居保險投保量在2024年佔中型單位市場的14%，相比2023年增長超過21%。這一增長反映出市場對於創新保險方案的高度認可與需求。

OneDegree副行政總裁周美華表示，在極端天氣日益頻繁及ESG日漸成為發展重點的背景下，這不僅是回應母公司AIFT「建構未來防護屏障」的企業使命，也將ESG理念轉化為具體的保障方案，為香港的綠色轉型做出貢獻。