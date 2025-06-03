彭博︰新世界11 Skies出租率僅約40%　有租戶擔心過早開業乏訪客

新世界發展﹙0017﹚日前宣布延遲支付永續債債息，致股價「雙殺」。另邊廂，集團「重磅」發展項目、位於機場附近的11 Skies進度也惹關注。

據《彭博》引述消息人士報道，集團位於香港機場附近的26億美元﹙約200億港元﹚大型購物中心項目11 Skies項目面臨挑戰，包括在租戶進駐11 Skies購物中心的準備工作進展緩慢、航空公司不願意將航班轉移至毗鄰購物中心的香港第二客運大樓，以及低迷的經濟前景可能削弱遊客的消費意願。

報道補充，消息人士表示，第二客運大樓的啟用可能會改善市場情緒，但其距離機場主要設施較遠，亦加劇了填滿場地的挑戰。

報道指11 Skies出租率約40%

報道又指，11 Skies的出租率僅約40%，而該項目首個主要吸引力——兒童主題樂園KidZania計劃於7月開業，但第一批零售商店可能要到今年年底或明年年初才能開業。報道指，一些租戶擔心，若過早開業可能因缺乏訪客而受到影響。

機管局︰11 Skies計劃2026年下半年分階段開放

新世界和KidZania未立即對置評請求作出回應。香港機場管理局在一份聲明中表示，擴建的第二客運大樓將於9月開始巴士和長途客車停車場的運營，並將在2026年3月至4月期間安排超過10家主要經營短途及區域航線的航空公司提供辦理登機服務。「11 Skies計劃於2026年下半年分階段開放，」發言人補充道。

該綜合項目佔地380萬平方英尺，約佔新世界在香港主要投資物業總面積的四分之一。報道指，記者在最近一個工作日下午的實地探訪中，發現該綜合體大部分仍空置。超過800個商舖中僅有兩家餐飲店開業，主要服務於附近的辦公人員。大部分商舖被白色圍板遮蓋，手扶電梯停止運行，也沒有任何標誌顯示未來租戶。

K11 ATELIER 11 SKIES早前已啟用

新世界正努力應對約2,109億港元（269億美元）的債務壓力。據彭博社報導，截至目前，新世界已通過抵押部分核心資產，獲得約60%的融資承諾。今年以來，新世界的股價已下跌13%。

據新世界去年年報顯示，11 SKIES總樓面面積達380萬方呎，其中3幢甲級辦公大樓K11 ATELIER 11 SKIES早前已啟用，首階段娛樂設施將於明年第二季陸續開放，零售、餐飲及專業服務則會配合香港國際機場與航天城整體項目的發展時間，擬於2025年第四季起逐步投入服務。