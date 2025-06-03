財新內地5月製造業PMI跌至48.3　8個月來首失榮枯線

財新中國5月製造業採購經理指數（PMI）跌至48.3，連跌第二個月，不單止低過預期的50.7，更是8個月以來首次低於50的盛衰分界線，以及為2022年9月後新低，反映出內地製造業運行放緩。



期內，中國製造業景氣狀況減弱，外需低迷是供求收縮的重要原因。製造業生產指數近19個月以來首次跌入收縮區間，並錄得2022年12月以來新低；製造業新訂指數近8個月以來首次低於榮枯線，且錄得2022年10月以來新低。製造業出口連續第二個月下滑，新出口訂單指數續創2023年8月以來新低。

製造業就業繼續下滑，就業指數在過去9個月中第8次低於榮枯線。企業面臨較大市場壓力，不輕易增加用工。製造業價格繼續低迷，出廠價格連續第6個月位於收縮區間。

財新智庫高級經濟學家王喆指出，總體而言，5月製造業供求同步下降，外需顯著拖累，就業繼續收縮，價格依舊疲弱，物流有所延遲，庫存基本穩定，企業家情緒自低位略有回升。當前經濟發展不利因素依然偏多，外部貿易環境不確定性加大，疊加內部困難挑戰。踏入第2季度，主要宏觀經濟指標顯著走弱，經濟下行壓力較此前明顯增加。

他指政策方面，前期支持性消費政策效果持續性需進一步評估，並根據實際情况推出接續舉措。拉動內需應回歸收入基本面，要採取切實可行措施改善就業環境，增強民生保障，增加居民可支配收入，改善市場主體預期，推動經濟持續回升向好。