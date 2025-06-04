建銀料港股下半年可衝破25000點　籲留意新質生產力主題股

港股在上半年反覆上揚，更一度挑戰25000點大關。建銀國際認為，下半年大市將維持反覆向上走勢，並有條件突破25000點，同時建議投資者在今年第三季重點關注與新質生產力，及高質量發展主題的股份。



建銀國際指出，今年以來港股韌性增強，熊牛切換進一步走向深入，主要體現在兩個方面：港股底部持續抬升，成交配合，一、二級市場良性循環初步建立；投資邏輯由估值修復向基於新質生產力和高質量發展的估值重估轉變，風險回報和可投資性明顯改善。

該行預計下半年港股走勢總體維持震盪向上，並有條件突破25000點關鍵分水嶺，恒生指數波動區間介於22000至26000點，國企指數波動區間介於7800至9800點，科技指數介於5000至6600點。

籲第三季逢低吸納

該行建議第三季度逢低吸納，採取攻守平衡的啞鈴型配置並相機逐步加強進攻，可基礎配置高息股及貴金屬板塊，重點關注新質生產力和高質量發展主題，精選科技、醫藥、高端製造和內需股（消費及新消費、服務業等）。

恒指今日（4日）收市報23654點，升141點，成交額約為2,127億元。若以今日大市收市計算，即年內大市上行及下行空間分別為9.9%及7%。