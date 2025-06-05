港匯朝7.85弱方兌換保證進發　野村稱拆息回升步伐屬港息關鍵重點

港匯近日持續偏軟，今日一度低見7.8457，與7.85弱方兌換保證僅相距43點子。野村策略師認為若港匯跌至7.85時，金管局有可能會逐步從金融體系中抽走流動性，令銀行體系結餘減少，又指出港元拆息上升步伐將是香港利率的關鍵重點。



外電引亦野村分析師指出，金管局會較偏好拆息維持低水平，為香港經濟及資產價格提供緩衝；又指出一旦套息交易變得不那麼極端，如隔夜拆息由目前接近0回升至1厘，便足以讓港元漸離開7.85，流動性回籠情況將會放緩。

德商銀料棄聯匯機會低

外電又引述德國商業銀行發表的報告指出，縱使近期港匯波動令7.75至7.85的交易區間受考驗朋，但預期放棄聯繫匯率制度屬低機會率。該行指出若放棄聯繫匯率制度可能造成各種不確定性，威脅香港作為全球金融中心地位，又指出當局首要任務仍是保持匯率穩定﹑銀行體系穩健及金融穩定。

1個月拆息3連跌

另一方面，本港拆息走勢個別，其中隔夜息從上日的歷史低位回升，最新報0.01949厘，升0.66點子，與拆息按揭掛牌的1個月拆息最新報0.7厘，跌6.95點子，連跌3日。

中﹑長期拆息上揚，3個月拆息最新報1.77226厘，升1.946點子，6個月拆息最新報2.45393厘，升1.73點子，12個月拆息最新報3.11107厘，升3.33點子。