目前受關稅政策及經濟數據擾動，金融市場動盪不安，經濟前景的不確定性令投資者部署愈來愈謹慎。即使以價值投資聞名的「股神」巴菲特（Warren Buffett），近期也採取較為低風險投資或保本投資策略，清空所持的標普500指數ETF，並將現金儲備提升至創紀錄的3342億美元！



雖然「股神」巴菲特現金持倉水平空前，但隨着全球進入減息週期，現金定存的利息每況愈下。若只一味使用傳統避險工具，未來的回報預計是不如過去幾年。

資本增值還可以尋求多種理財工具。其實在知名科技券商平台富途牛牛上，就有一些相對低至中風險,風險的投資選項給投資者們。提起富途牛牛，多數人會想到港股、美股或者Crypto交易，其用戶滲透率在香港高達50%，其社區匯聚大量活躍的投資者。但其實富途也提供包括美國國債、保本結構性產品以及現金寶（貨幣基金），適合風險偏好不高、主打相對低至中風險的投資者，助他們在市場震蕩中達成投資目標，實現資金的資本增值。

美債穩定派息 亦有助對沖市況風險

美國國債一直被視為信用風險較小的投資工具之一，享有美國政府信譽和償債能力，是由美國財政部代表聯邦政府發行的國家公債，收益模式按照債券發行承諾的次數及息率，並定期收到固定派息，適合偏好低風險投資者。如選擇持有到到期日，則可回收債券票面價值，非常適合保守型、長期投資者。投資者可以透過認購不同到期日的美國國債，去鎖定當下較理想的利率，應對降息預期，獲取較穩定的現金流。且美國國債市場流動性較高，投資者可以隨時買入或賣出，資金靈活度亦有保障。在富途平台交易美債十分便利，最低認購金額僅為1000美元，不失為一個穩定的投資選擇。

此外，投資者可以輕鬆及容易通過富途平台認購債券，包括香港特區政府發行的銀色債券和綠色債券，令投資者享受穩定增值的同時支持可持續發展，頗受歡迎。特別注意到，香港政府發行債券時，通常將利率設定在高於當時定存利率的水平，有些甚至與通脹率掛鉤，兼有抗通脹效果。

到期零售保本結構性產品：保本與資本增值兼顧

波動的市況下，有什麼樣的對策能讓我們兼具「保本」與「收益彈性」呢？ 此類需求的投資者，或可以嘗試了解保本的結構性產品。保本結構性產品是一塊「雙面盾牌」，提供「進可攻，退可守」、「向下有保障，向上空間大」的投資機會。由於因其到期保本、彈性增值、利率護盾三大優勢，此類保本結構性產品在股票市場震蕩期間受到青睞，不僅在利率下行時期提供提前鎖定票息的解決方案，還能有機會因掛鉤股票股價的升跌收穫額外回報。當然，需注意保本條款僅在持有至到期時適用，因此投資者在當買入一個結構性產品時，應要做好持有到期的心理準備。

富途最近推出多個面對零售投資者、掛鉤港股的保本結構性產品，包括「鯊魚鰭」和「二元結構」兩種類別，均提供100%到期本金保障，部分設有保底票息，最高年化收益可達8%*，最新產品在每個交易日的11點在App上線。

值得注意的是，以往這類結構性產品僅觸及專業投資者，由銀行客戶經理引薦，認購門檻通常高達百萬港元。富途是香港首家提供零售保本結構化產品的科技券商, 希望將此類產品的認購金額大幅降低至最低10萬港元，讓更多的零售投資者在有限的資金條件下能夠參與專業投資產品。

此外，富途的「一站式」投資交易平台為投資者提供了便捷的交易體驗， 為零售投資者提供實時數據分析和市場資訊，可透過平台實時追蹤掛鈎的港股，自主查詢收益。

詳情請參考官方頁面：https://invest.futuhk.com/structuredproductshk2505

現金寶：靈活管理閒置資金低風險投資首選

對於希望靈活管理閒置資金的投資者來說，現金寶（統稱貨幣基金) 是其中一個好工具。當投資者尚未找到合適的投資機會時，可以將資金暫時投入現金寶中，投資門檻低至1港元，讓資金持續增值，而不會因閒置而浪費潛在收益。同時，現金寶的資金可通過自動申贖功能隨時贖回，直接用於股票交易、認購熱門新股或Crypto交易，大幅提高了資金的使用效率和靈活性，適合偏好低風險投資者。以富途的「現金寶Cash Plus」為例，其美元貨幣基金平均收益達4.5%*（截至2025年5月30日），即使在降息預期的背景下，或能為投資者提供穩定的回報。

*4.5%取自富途所有美元貨幣基金近一年平均收益回報，數據截至2025年5月30日。歷史收益僅供參考，基金的過往表現不能預示日後的表現。

富途秉持普惠金融的願景，致力於為廣大零售投資者量身打造專業、高效的投資體驗。無論是追求穩健增長還是樂於接受挑戰的投資者，都能在富途平台上找到契合自身需求的解決方案，在風險可控的前提下探索財富增值的無限可能。

通過持續創新和產品多元化，富途吸引了形形色色的投資者，匯聚成一個開放包容、生機勃勃的本土投資社區，走在行業發展的前沿，引領著金融科技的未來方向。

（資料及相片由客戶提供）