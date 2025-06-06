Keeta無人機港首條航線曝光　已接入服務餐廳有這兩間｜低空經濟

美團（3690）旗下的Keeta Drone於今日（6日）正式啟航其在港首條無人機外賣航線，航線由香港科學園飛往馬鞍山海濱長廊，跨海飛行約5分鐘，而陸路配送時間大約30分鐘。現階段，服務的商戶包括連鎖餐飲品牌麥當勞和必勝客（Pizza Hut）。

美團副總裁兼無人機業務負責人毛一年在首條航線啟動儀式上表示，將會逐步擴展服務至馬鞍山居民小區並計劃設置更多的M-port（自動空投櫃）。此外，還會拓展與更多餐廳的合作，以提升服務範圍。

美團副總裁兼無人機業務負責人毛一年。﹙夏家朗攝﹚

無人機七級抗風 可載重2.5公斤

據悉，Keeta Drone的無人機具備最高七級的抗風能力，且可載重達2.5公斤。記者注意到，使用Keeta Drone無人機服務收費較傳統配送員高出約30元。對於定價問題，毛一年解釋道，價格會根據不同城市的成本進行調整，並強調無人機的運營成本相對較高。

目前，Keeta Drone在香港擁有6架無人機。毛一年指出，無論是60架還是600架的運營都不是問題，因為這些無人機均為自主研發。他強調，一旦香港的沙盒政策進一步放寬，公司將會提供更多的商機。

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此前，政府已接獲72份監管沙盒申請，並批出38個項目。財政司副司長兼發展低空經濟工作組組長黃偉綸在啟航儀式上表示，政府將持續研究如何滿足低空經濟的資金需求，並計劃進一步放寬相關政策，提供必要的基礎設施配套。