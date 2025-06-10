美國會預算辦公室料財政部9月底耗盡償債資金

美國政府財務狀況近期成為市場人士關注焦點，據美國國會預算辦公室（CBO）預計，政府可能會在8月中旬至9月底之間耗盡用於履行其償付義務的資金。



無黨派機構CBO對所謂X日（即耗盡用於履行其償付義務的資金日子）的最新估計，跟其3月份時的預測相比，推遲了至少兩周，這可能會為國會提供更多時間，以便就提高聯邦債務上限達成一致，這也是總統特朗普減稅方案的一部分。

債務上限於今年年初重新生效，此後財政部一直在動用特殊會計手段，以免突破上限，同時仍能按時履行聯邦償付義務。共和黨人在特朗普的「大漂亮法案」(One Big Beautiful Bill)中附加了一項措施，該措施將賦予財政部數萬億美元的額外借款權。該法案目前正在參議院進行審議。

據CBO在周一發布的月度預算報告中寫道﹕「CBO目前估計，如果債務上限保持不變，政府利用非常措施借款的能力可能會在2025年8月中旬至9月底之間耗盡」。

圖為2023年8月15日，為於華盛頓的美國國會大樓。（Reuters）

外國投資者上月斥近180億美元購美債

另一方面，美國財政部數據顯示，在最新的雙周報告期內，外國投資者購買了價值65.02億美元的7年期美債，上月為46.70億美元；投資基金購買了334.91億美元的7年期美債。報告又指出，外國投資者購買了73.34億美元的5年期美債，上月為78.04億美元；投資基金購買了545.15億美元的5年期美債，上月為501.10億美元。此外報告亦表示，外國投資者購買了59.38億美元2年期美債，上月為66.18億美元；投資基金購買了535.64億美元2年期美債，上月為509.64億美元。