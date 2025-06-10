澳門11間衛星賭場年底結束　呢隻賭股重傷　昨暴瀉五成今再插25%

澳門11間「衞星賭場」將於今年底前結業，管理及經營其中一個「衞星賭場」金碧滙彩娛樂場的滙彩控股（1180）昨日﹙9日﹚暴瀉48%後停牌，今日復牌開市報0.72元，續瀉25%，成交額約100萬元。

滙彩控股通告指出，集團與澳娛綜合就其向澳娛綜合旗下澳門金碧滙彩娛樂場提供娛樂場管理服務而訂立的服務協議於今年12月31日屆滿後將不再續期或延期。截至去年12月底止年度，集團來自根據服務協議提供娛樂場管理服務之呈報收入為7.18億元，佔集團該年度之呈報總收入的66.2%。根據董事會參照目前可得資料作出的初步評估，董事會預期自明年1月1日起，公司的呈報收入及公司股東應佔溢利將大幅減少。

滙彩補充，正積極提升產品組合及物色合作夥伴，旨在進一步鞏固自身於博彩業的地位，並且致力發掘其他商機，力求多元拓展其業務以減低風險。

澳娛綜合9間娛樂場年底結束，累及滙彩控股暴瀉。﹙資料圖片﹚

結業衛星賭場母企 股價表現平靜

澳門有11間衛星賭場及3角子機場宣佈將於今年12月31日前停運，除了金碧滙彩娛樂場布內、歸屬澳娛綜合的9間娛樂場，還包括銀河娛樂旗下的華都娛樂場，以及新濠博亞娛樂旗下的駿龍娛樂場和新濠博亞娛樂旗下的3間角子機場。不過，澳博計劃買回其中兩個衛星場自營。

上述衛星賭場母企今早表現不一，銀娛﹙0027﹚今早低開0.6%、澳博﹙0880﹚升1.3%、新濠國際﹙0200﹚則無升跌。