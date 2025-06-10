彭博︰中美關係緊張　美基金擬沽40家中國科企投資　最多折讓4成

隨著中美緊張關係加劇，有份創立富達投資的Johnson家族，旗下風投基金斯道資本（Eight Roads）計劃將投資的中國科技項目出售，售價較高峰期時折讓2成至4成。



據《彭博》引述知情人士報道，作為中國互聯網行業早期投資者的斯道資本，在今年較早時間開始研究出售其在約40家中國科技公司的所有投資；又指出對有關投資感興趣的投資者，包括一些中國科技領域的私募股權和風險投資公司，以及一家在香港上市的金融公司。

公司將專注華醫療保健業務

知情人士稱，這些公司估值最高時總計約為10億美元，當前在以相當於峰值時期的60%至80%出售；同時補充談判仍在進行中，可能會有所變化。這其中包括對自動駕駛汽車公司小馬智行的投資，不過目前處於禁售期，斯道資本仍持有該公司股份。

報道引述斯道資本發言人的聲明，表示由於監管環境變化，去年已決定不再積極尋求對中國科技公司的新投資。同時指出現有的投資組合將由規模較小的團隊繼續管理，將專注於其在中國的醫療保健業務，其他不予進一步置評。

上一宗投資華科企為2023年

一位知情人士稱，大約一年前，斯道資本將中國科技團隊的十幾名員工裁員，只留下少數員工負責現有投資組合。斯道資本對上一宗對中國科技公司投資交易，是在2023年。

阿里巴巴

根據斯道資本網站顯示，該公司於1969年由Johnson家族成立，資本管理的資產超過110億美元，在全球投資的企業約有500家，分布在印度和日本等市場。其中對中國的投資涉及約130家公司，包括阿里（9988）及信達生物（1801）等，合共投資金額超過11億美元。斯道資本目前在中國約有30名員工，其中有20多人負責醫療健保領域，4人專注於科技領域。