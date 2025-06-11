陳茂波料港股仍將向好　HIBOR走低屬市場行為　 不干預惟樂見低息

財政司司長陳茂波出席彭博投資論壇時表示，今年首季香港GDP錄得增長3.1%，相較於今年2%至3%的目標，令人驚喜，儘管私人消費領域仍然略顯疲弱，但今年首季的股市表現極佳，對私人消費提供了支持，相信股市仍將向好。

回應內企來港IPO熱潮 續尋求中東機遇

此外，今年續有大型公司來港上市，問及史蒂芬.羅奇日前提及，今年來港IPO的公司，多為內地背景時，陳茂波回應稱，此種情況是天然存在的，因為香港本來就是中國的一部分，且內地企業本身發展就非常迅速，並迫切尋求出海機會，香港也非常希望和歡迎內地企業來港上市，目前IPO的通道（pipeline）非常強勁，內地亦大力支持。

不過對於吸引環球企業來港，他也舉例稱，行政長官及其本人都曾前往東南亞、中東以及歐洲考察。問及近年香港熱議的中東機遇，陳茂波透露，海灣地區都在迫切尋求經濟轉型，包括對外投資以及引進外資，例如吸納內地及香港企業前往當地建立工廠，在實體經濟方面合作，內地江蘇、上海、浙江等地都有與其達成合作的例子，相信他們的公司也即將到來。

撐無論何時都維持聯匯 HIBOR走低屬市場行為

陳茂波重提聯匯制度的優勢，稱聯繫匯率以及沒有外匯管制，造就了香港資金安全港的基礎，這會是一種承諾，「無論何時，我們都會保證此種情況持續下去。」

對於近期匯率變化，帶動的HIBOR走低，陳茂波表示這是市場行為，其對於市場有信心，並不想釋放任何政府干預的信號，不過利率走低對於置業的業主有利，也是值得歡迎的。

谷北都基建 料仍有發債空間

最後談及政府預算開支，陳茂波解釋稱，首先應分別視乎兩大賬戶，其一為經營性賬戶（operating account），包括了大部分非土地的稅收，其二為資本賬戶（capital account），主要涉及土地情況，用於基礎設施投資等，對於兩個賬戶的管理理念是不同的。

他解釋稱對於經營性的賬戶，在2025、2026年就可實現收支平衡，其後將見到盈餘。而在土地方面，當局如今力谷北都等地區發展，未來5年工程類資本支出將由平均每年的900億元，增至1200億元。但其表示，政府會通過適當發行債券，彌補此項支出，相信仍有空間。

香港優勢不局限於金融

陳茂波續指，希望香港不單發揮金融領域的優勢，他舉例稱，其一香港還可吸引環球人才；其二內地企業出海，可藉香港獲得全球的數據；其三海外的生物科技、醫藥企業如果想要進軍內地，同樣可以依靠香港進行臨床試驗，並且獲得資質許可，機遇是巨大的。