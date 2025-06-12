MPF｜彭博︰倘美失去最後一個認可機構AAA評級　強積金擬減持美債

美國信貸評級受壓，本港強積金﹙MPF﹚或因此要改變投資組合，減持美債。《彭博》引述知情人士透露，強制性公積金計畫管理局﹙積金局﹚已經制定了一項初步計畫，如果美國失去其最後一個受認可的最高信用評級，他們將最快在三個月內減持所持有的美國國債。

知情人士表示，包括香港投資基金公會和香港信託人公會在內的行業團體周三﹙11日﹚與積金局討論了該提議。由於會議非公開，知情人士要求匿名。

根據本港法規，在香港1.3萬億港元（1660億美元）強制性公積金計畫下運營的基金，僅可在美國獲得認可評級機構授予的AAA或同等評級時，方可將超過10%的資產投資於美國國債。

在穆迪上個月採取調降行動後，僅剩日本的Rating & Investment Information Inc.這一家受認可機構仍維持著對美國的最高一檔評級。儘管R&I表示沒有在考慮調降美國評級，但強制性公積金計畫管理局上個月敦促養老基金管理機構制定「應變計畫」，以應對評級下調的情況。

彭博引述消息指，倘美失去最後一個認可機構AAA評級 強積金擬減持美債。（路透社）

香港信託人公會主席確認周三會議

知情人士透露，本月早些時候，應行業組織的要求，倫敦證券交易所集團旗下的富時羅素（FTSE Russell）制定了一份關於出售計畫的分析。富時羅素運營的MPF世界政府債券指數是養老金基金管理機構廣泛用於投資美國國債的關鍵基準。

香港信託人公會主席劉嘉時表示，已向監管機構提交了一份有關潛在影響和分析的材料。劉嘉時還確認了周三的會議。

積金局和富時羅素的代表不予置評。香港投資基金公會沒有回應置評請求。

報道補充，雖然鑒於規模和流動性，香港任何潛在的強制出售都不太可能對全球美債市場造成實質性的衝擊，但這對投資組合經理來說卻是個頭疼的問題，他們必須考慮全面調整投資策略。對於專門投資政府債券的基金來說，由於缺乏與美國相當的大型發行主體，可供選擇的替代方案有限。