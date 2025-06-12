彭博︰新世界債券持有人渴望獲取訊息　做出交易決策

彭博報道，新世界發展(0017)的債券持有人對其財務披露水平愈發沮喪，因其在關鍵的貸款談判中，著重與銀行進行溝通。

報道指出，訊息差距引起債券持有人對透明度的擔憂，他們渴望獲取訊息做出交易決策。一些不願透露姓名的債券持有人表示，近幾個月來，關於新世界計劃採取哪些措施，來緩解因市場拋售而加劇的流動性緊張問題，他們一直沒有從該公司得到答案。

另有知情人士表示，一些銀行4月份看到一份現金流預測，其中，詳細說明了該公司未來3年的債務償還計劃。

報道指，雖然此舉可能會引起債券持有人不滿，但陷入困境的公司優先與銀行貸款機構溝通的情況並不少見。銀行通常通過貸款契約或貸款關係更容易獲取公司的財務訊息，而無抵押債券持有人往往依賴公告或自願披露。

預計新世界發展將尋求「折價」交換

債務顧問公司PJT Partners Inc.表示，新世界下一步舉動可能會給債券持有人帶來更多痛苦。在最近與債券持有人的電話會議上，PJT預計新世界發展將尋求折價交換，作為潛在債務管理措施的部分計劃；如果在貸款再融資後出現這種情況，無抵押債券投資者的回收率可能會從68%降至30%。

據知情人士透露，許多債券持有人向新世界尋求訊息時石沉大海，給投資者關係經理發訊沒有回覆；有些持有人只好密切關注新聞，了解公司的情況。相比之下，新世界正積極地與50多家銀行接洽，以完成其再融資交易；銀行家與新世界的財務團隊保持密切聯繫，會收到其債務計劃的最新進展。

儘管債券持有人對溝通不暢感到不滿，但大多數仍希望貸款再融資能順利進行。Lombard Odier Investment Managers駐新加坡的亞洲固收和股票首席投資官Dhiraj Bajaj表示，再融資進展順利，一旦完成應該能增強新世界的流動性，為公司爭取更多時間來扭轉業務。