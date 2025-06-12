螞蟻國際將在港星申請穩定幣牌照　消息刺激雲鋒金融爆升近一倍

彭博引述知情人士透露，螞蟻集團旗下的國際部門計劃在新加坡、香港等地申請穩定幣牌照。

知情人士表示，隨著香港的穩定幣條例於8月生效，總部位於新加坡的螞蟻國際將盡快在香港申請穩定幣發行人牌照。由於此事尚未公開，知情人士要求匿名。他們補充說，除了香港，該公司還計劃在新加坡及盧森堡申請相關許可。

螞蟻其後確認消息

知情人士稱，此舉旨在加強這家金融科技公司的區塊鏈業務。他們表示，螞蟻去年處理了超過1萬億美元的全球交易，其中三分之一是由其基於區塊鏈的Whale平台處理。

螞蟻的代表未回覆透過電子郵件發出的置評請求。香港金融管理局一位發言人拒絕置評。新加坡和盧森堡的監管機構未能立即發表評論。

不過，螞蟻國際其後向《香港01》確認消息，指正在全球財資管理方面加速投資，拓展合作，將公司的AI、區塊鏈和穩定幣創新投入真實可靠的大規模應用。「我們歡迎香港立法會通過《穩定幣條例草案》，將於法案8月1日生效、相關通道開啟後儘快提交申請，希望為香港建設未來國際金融中心貢獻更多力量。」

阿里巴巴旗下螞蟻國際將在港星申請穩定幣牌照。（路透社）

連續兩年實現調整後盈利

螞蟻國際已設立自己的董事會，為分拆和潛在的IPO奠定基礎。根據彭博5月報導，該部門2024年創造接近30億美元的收入，並已連續兩年實現調整後盈利。

受消息帶動，「螞蟻系」的雲鋒金融﹙0376﹚爆炒，盤中閃升96%至3.47元，而正待螞蟻收購的耀才﹙1428﹚亦升13.3%，報8.41元。